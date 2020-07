Сначала три ярких документа, наиболее точно демонстрирующих городу и миру уникальную духовность "арийского племени с дополнительной хромосомой" в разгар его победобнуления.

"Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени", пишет Андрей Пионтковский для Каспаров.ру.

Это размышлизмы из ученой статьи Недофюрера Недоимперии на историческую тему.

"Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности".

А это уже Статья 69. ч.3 всенародно обнуленной им конституции.

Ну и пора, наконец, взглянуть в перекошенное лицо этого замечательного человека, когда он объясняется в ненависти к соседним странам и предъявляет им всем ОГРОМНЫЕ территориальные претензии.

Документы II и III – юридическое и моральное "обоснование" намеченной Кремлем на ближайшие месяцы масштабной операции по обнулению суверенитета Беларуси и Украины.

Документ I – озвученная технология инкорпорации Беларуси и Украины в пространство "Русского мира".

Кремлю очень важно поглотить эти, с его точки зрения, огромные русские территории именно на договорной основе, при согласии избранных властей, в соответствии с нормам международного и государственного права.

Тогда кремлевской мафии удастся избежать обещанных американским "deep state" лично "новому дворянину" Патрушеву адских санкций. Более того, в своем последнем слове избранные власти подмандатных территорий заверят мировое сообщество, что их соитие с Москвой произошло добровольно и к полному взаимному удовлетворению. Внутренний конфликт полностью исчерпан и все прежние санкции в отношении РФ, вернувшей в родную гавань свои исконные огромные территории, должны быть немедленно сняты.

Исторические измышлизмы Путина не жалкая попытка оправдать сталинские преступления 80-вековой давности, они руководство к действию, к его собственным новым преступлениям.

Ведь в сталинско-гитлеровско-путинской логике все аннексии происходили и должны происходить именно так – на договорной основе при согласии избранных руководителей – президентов Бенеша, Гахи, Улманиса, Пяста, Сметаны, Лукашенко, Зеленского.

Изнасилование жертв происходило медленно и торжественно. Сначала Судеты, потом Богемия и Моравия. Сначала договор с СССР о взаимной помощи и дружественные советские военные базы, потом дополнительный контингент и новое дружественное СССР правительство. Сначала вода в Крым и особый статус ОРДЛО. Потом "разведение войск" и расширение ОРДЛО до границ областей УССР. И так далее...

Президенты не были предателями. Они просто каждый раз пытались не раздражать русских (немцев), чтобы не было хуже. А потом вдруг стало совсем плохо. Сметана успел убежать. Пяст провел 16 лет в советских тюремных психиатрических учреждениях, закончив свой скорбный путь в пос. Бурашево, Калининская обл., Улманис умер в 1942 году в тюремной колонии НКВД, поселок Каменный карьер, Туркменская ССР.

У Лукашенко и Зеленского еще все впереди. С Лукашенко, впрочем, все кристально ясно. Через пару месяцев после избрания вице-президентом Союзного государства он будет арестован по обвинению в 4 заказных убийствах, совершенных им 15 лет назад, и доставлен в кандалах в Лефортово. В Московии все равны перед законом. 30 июня вызванный в ставку в Ржев Лукашенко сделал принципиальный шаг к своему Каменному карьеру или к своей поселковой больничке в Бурашово. Под пыткой из него вырвали там, наконец, слова об "углублении интеграционных процессов".

Теми же методами Кремль действует сейчас в Украине, оказывая (в том числе через свою агентуру на самом высшем уровне) громадное политическое давление на избранную власть, сопровождаемое непрерывной демонстрацией реальной военной мощи.

Полагаю, что главную угрозу украинскому государству представляет не полномасштабное российское военное вторжение. Непосредственная опасность сегодня – это ползучая пошаговая капитуляция украинских властей в духе президентов Сметаны, Пяста, Улманиса. С 12 июля 2019 года (первый подписанный с Сурковым протокол) до 15 марта 2020 года ( сделка с новым куратором Козаком) этот курс последовательно и успешно проводил предатель Ермак (агент ФСБ "Козырь"). Сопротивление гражданского общества сорвало тогда план Козака-Козыря по созданию Консультативного Совета – первого юридического шага по присоединению Украины к ОРДЛО. Сегодня Козак в ультимативной форме требует продолжения капитулянтского курса.

Украина должна сделать свой экзистенциальный выбор. Тот же самый выбор, перед которым Москва поставила 80 лет назад 4 государства – Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, предъявив им ультиматумы о заключении с ней стандартных договоров о взаимной помощи.

Три страны подписали кабальный договор, чтобы не было хуже, и потеряли свою независимость на полстолетия. Финляндия отказалась. Потенциал сопротивления Украины российской агрессии намного внушительней, чем у Финляндии 1939 по отношению к СССР 1939. В оборонительных сражениях украинская армия способна нанести агрессору ущерб, неприемлемый для современного российского общества. И в Кремле это прекрасно понимают. Не случайно в 2014-15 годах самой засекреченной информацией в РФ были сведения о потерях российских военнослужащих в Украине.

Неизмеримо сильнее сегодня чем у Финляндии в 1939 году и международные позиции Украины. Может быть, в Москве еще до конца не осмыслили событий в США последнего месяца. После беспрецедентного выступлений высших военных чинов 3 и 4 июля против Трампа произошла консолидация всего военно-политического истеблишмента США (deep state) на предельно жесткой антикремлевской платформе. Для широкого читателя поясню, что deep state включает в себя таких людей как Помпео, Эстер, Байден, Милли и не включает Трампа.

Допускаю, что Обнуленыш достиг возможно столь высокой степени безумства, что готов пойти на военную эскалацию и получить соответственно со стороны США "адские санкции". Но тогда его схватят за руки свои же в бункере. Адские санкции включают среди прочего арест активов individuals close to the Putin regime (около $1 триллиона) c последующим их возвращением первому пост-криминальному правительству России (to return ill-gotten assets to the Russian people).

В силу вышеизложенного полагаю, что открытая военная эскалация Кремля становится менее вероятной, а если она все-таки случится, то приведет к быстрому коллапсу режима.

Но что обязательно произойдет и уже происходит, это масштабное политическое давление на украинские власти и общество с использованием пятой колонны, в том числе на телевидении, которое на 90% контролируется предателями Украины Медведчуком и Коломойским. Именно так следует понимать ультиматум Козака от 9 июля. Счет пошел уже на дни.

Чтобы предотвратить ползучую инкорпорацию Украины в Орду по сталинской методичке 1939 года, руководителям страны необходимо, на мой взгляд, предпринять следующие очевидные шаги:

1) Арестовать по обвинению в государственной измене трех наиболее деятельных агентов государства-агрессора – Ермака, Коломойского, Медведчука;

2) Немедленно отказаться от навязанной Украине предателем Ермаком абсурдной и унизительной роли в переговорах нормандского формата. С 12.07.2019 Украина постоянно мазохистски выступает в роли нерадивого школьника, не выполняющего домашние задания (российские хотелки, вписываемые Ермаком и Сурковым/Козаком в протоколы встреч советников президентов). Этого школьника строгие русские учителя наказывают: бьют линейкой, ставят в угол, вписывают ему новые задания и даже (самое страшное!) угрожают не встречаться с ним, пока он не выполнит их последние хотелки.

Послать этих учителей, куда подальше и вернуться к той абсолютно выигрышной позиции, которую Украина последовательно занимала в нормандском формате до 12.07.2019.

Первым по своему значению и по очередности исполнения, базовым требованием Минских соглашений является прекращение огня на линии соприкосновения сторон. Вторым – вывод иностранной военной техники и иностранных военнослужащих и наемников с территории ОРДЛО,

Россия категорически отказывается выполнять эти требования. Именно поэтому США и ЕС ввели серьезные экономические санкции в отношении РФ и автоматически продлевают их. Эта жесткая позиция Украины и Запада была еще раз подтверждена на заседании Совета Безопасности ООН 18 февраля 2020, посвященном Минским соглашениям.

Москва специально потребовала провести это заседание, собираясь превратить его еще в одно судилище над Украиной. Но оно превратилось в триумф украинской дипломатии.

Один за другим представители ведущих стран Запада – США, Великобритании, Германии – беспрецедентно жестко осуждали Российскую Федерацию за агрессию, за оккупацию украинских территорий, за продолжение войны и за невыполнение ею (!) всех ключевых положений минских соглашений – прекращение огня, вывод тяжелых вооружений, вывод российских военнослужащих и "добровольцев", освобождение удерживаемых лиц, допуск ОБСЕ к любым объектам на оккупированных территориях.

Ни одного упрека в адрес Украины по поводу якобы невыполнения ею Минских соглашений либо по любому другому поводу не прозвучало ни от них, ни от представителей тех стран, которые выступили в более спокойном формальном ключе, – КНР, Франция, Южная Африка.

Блестяще защищал интересы своей страны Сергей Кислица.

Одна мысль не покидала меня эти три часа, и, я уверен, всех тех, кто в Украине смотрел трансляцию заседания СБ. Как удалось слугам народа при таком уровне мировой солидарности с Украиной опустить страну в положение жалкого чмо, вынужденного униженно оправдываться за какие-то невыполненные домашние задания и искательно заглядывать в глаза кремлевскому диктатору, выслушивая его раздраженные поучения и новые требования?!

Как участник "нормандского формата", Украина должна заявить, что этой структуре следует сосредоточиться на достижении устойчивого перемирия под международным контролем на линии соприкосновения сторон и немедленного освобождения сотен своих заложников, томящихся годами в пыточных подвалах ОРДЛО и в российских тюрьмах в Крыму и на территории России.

Любое же обсуждение "политического урегулирования" является лицемерием, прикрывающим планы дальнейшей российской агрессии. Эти планы Москва не скрывает, постоянно озвучивая их говорящими черепами марионеточных "руководителей" ОРДЛО.

Когда усилиями гражданского общества удалось сорвать мартовскую сделку Козака-Козыря, эта заминка привела в бешенство некоего "Родиона", постоянного клоуна в вечерних шоу итальянского мудозвона. Обрушившись с бранью на жалких украинских экспертов по вызову, он выдал "главную военную тайну" Кремля: "Не подпишете протокол о Консультативном Совете, не получите шанса на прекращение военных действий".

Родион – не просто рядовой доведенный до отчаяния, донецкий шахтер / комбайнер. His Excellence Родион – крупный "дипломат", чрезвычайный и полномочный посол ОРДЛО на минских переговорах. Это Москва срамными устами Родиона откровенно и цинично подтверждает: "Не капитулируете, не присоединитесь к ОРДЛО – мы будем продолжать вас убивать".

3) Как уже отмечалось выше, в Вашингтоне сложилась консолидированная, как никогда прежде, двухпартийная позиция поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. Хромая утка Трамп уже не способен противостоять "deep state" в этом принципиальном вопросе. У Украины появилась уникальная возможность получить в Вашингтоне всё, что ей требуется для сдерживания планируемой Кремлем эскалации агрессии – major non-NATO ally status; вовлечение США и Великобритании в переговорный процесс в формате будапештского меморандума, поставки оборонительных вооружений. Требуется только политическая воля украинского руководства.

4) И, наконец, ВСУ должны находиться в состоянии высшей боевой готовности, чтобы в случае масштабной военной эскалации врага сделать цену этого нового витка агрессии политически неприемлемой для российского общества и российского руководства.

* * *

Украина, как и все международное сообщество, никогда не признает результатов российской аннексии Крыма и части Донбасса и будет добиваться возвращения оккупированных территорий всеми дипломатическими средствами. И это возвращение состоится. На следующий день после того, как путинская Дзюдохерия рухнет под тяжестью своих преступлений против собственного народа и соседних государств. Коммунистический СССР пал 22 августа 1991 года, 24 августа РСФСР признала независимость Латвии, Литвы и Эстонии.

А сегодня президент Зеленский должен выбрать свою судьбу. Не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез.

P.S. 13 июля Кулеба ответил твердым блестяще артикулированным НЕТ на хамский ультиматум военного преступника Козака от 9 июля. Браво, украинский МИД! Слава Украине!

