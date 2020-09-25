Нет, не в дерьмо все превращается после прикосновения системного Антимидаса. Дерьмом можно хотя бы землю унавозить, а тут даже не органическое удобрение, а – тлен. И ни к чему его не приспособишь – не используешь. Троллинг ради троллинга, ложь во имя лжи – система наслаждается самим процессом превращения всего сущего в тлетворную субстанцию.

Вот лишь один, но яркий пример. Трамп выдвинут на соискание Нобелевской премии Мира. А вот и Навального выдвинули. Но это не должно пройти безнаказанным! – тащи, спец-прапор, тухлую селедку! И вот уже никому не известный писатель, издатель официозной газетенки "Президент" Сергей Комков выдвигает Путина на ту же самую премию Мира: дескать, "царь наш тлетворный её тоже заслуживает.

А если нет – то не очень-то и хотелось. Говно ваша премия". На самом деле никакой Комков ни на какие выдвижения не имеет права, существуют внятные правила внесения кандидатур в списки соискателей, но здесь задача была – простебать, потроллить и прыснуть ядовитым хохотом из поганого телеящера. Понятно: выдвижение Навального – тоже "так себе", с фашизоидным душком затея, но в комитете разберутся. Сам же факт троллинга для внутреннего употребления – признак уязвленного самолюбия мелкотравчатого государишки. Хоть как-нибудь нагадить, хоть чем-то запятнать – хотя бы вот такой тухлятинкой, невзначай подброшенной спец-рукой упоротого лизоблюда.

Но есть и вторая сторона этой мерзости. А что, если это делалось без отмашки со стороны бункерной обиженки? А что, если система уже самостоятельно таким образом проявляет свой мерзкий характер, тем самым подставляя плешивого затворника, на которого ей уже глубоко плевать? А что, если сам венценосец уже вообще ничего не решает и, будучи отрезанным от реальных рычагов управления, неумолимо превращается в функцию? В "человека-подпись"? Для системы Путин становится все менее приемлемой фигурой: за ним тянется токсичный шлейф бесконечных спец-убийств, мафиозных денег и постоянной лжи. Макрон после недавнего разговора по стенкам бегал от бешенства: "Мне нельзя врать, как русскому крестьянину!" Но Путин врет всегда, это – его стиль общения. Хотите разговаривать? – придется принять эту ложь как неизбежность.

Впрочем, не только Макрон, но и политический истеблишмент Запада тоже устал от Путина. Эти люди не разбираются в системных хитросплетениях пост-советского гадюшника, но нюхом чуют: тухлятинкой попахивает от залежалого карлика, и надо бы подтолкнуть коллег из России на более решительные действия. Тем более, что на горизонте замаячила фигура возможного нового лидера – да, с весьма своеобразным бэкграундом, но это лучше, чем ничего. И вот уже группа cенаторoв США предложила ввести санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Законопроект обязывает Белый дом проверить, не нарушает ли отравление Навального закон США о контроле над химическим и биологическим оружием, а также требует составить отчет о финансах президента России Владимира Путина и членов его семьи. Также Госдепартаменту США поручается призвать Германию к отказу от строительства газопровода "Северный поток – 2". И если с трубопроводом и раньше все было понятно - фактически почти год как он похоронен, а деньги бездарно утоплены, то отчет о личном состоянии Путина – это взятие на мушку главного "портрета". Добавьте к этому слив информации о многомиллионных криминальных счетах лиц из ближайшего окружения Путина в крупнейших банках США с намеком на обнуление гарантий безопасности. И это уже – проверка самой мафиозной системы на лояльность, с тестированием степени её усталости от пахана.

"Ублюдочная пятерка" в составе Патрушева, Бортникова, Иванова, Золотова и Шойгу готова выдвинуть во фронтмены Нарышкина, но этот старый санкционник не проходит западный фейс-контроль. Да и сам Путин не склонен верить в долгую жизнь после игры "я устал, я мухожук". Он слишком хорошо знает классические правила мафии: кто придет с предложением – тот и предатель. На этой неделе Путин в записи покукарекал на 75-й сессии Генассамблеи ООН, не вызвав никакой реакции, позже он даже рискнул и, соблюдая "ковидную дистанцию", вживую выступил перед членами Совфеда, после чего нырнул обратно в бункер. Уровень взаимного доверия между "арбитром" и командой игроков явно падает. А условный Запад все чаще показывает портрет Навального, как претендента, который бы вполне устроил всех для будущей – если не "перестройки", то хотя бы "перезагрузки". Братва уже колеблется, и Путин это чувствует, посему в ближайшее время он либо сдастся, либо – нанесет мощный хорошо спланированный удар по нескольким направлениям.

К примеру, столкнет лбами ближайшее окружение. Рассорить Золотова с Шойгу тяжело, они уже договорились между собой и, по некоторым сведениям, именно их уши торчат в деле отравления Навального. Потому что "мы говорим Шойгу – подразумеваем ГРУ, мы говорим ГРУ – подразумеваем "Новичок". Согласитесь: мало кто мог настолько мощно "шатнуть бункер" на мировом уровне, а тут убедительно получилось. Но можно внести раскол между этой сладкой парочкой и лубянским тандемом Патрушев-Бортников. А, пока бояре будут заняты интригами – почистить губернаторский корпус (что, собственно, уже начинает происходить), перетряхнуть состав Совфеда и провести обновление депутатского корпуса Госдумы. Причем, прежняя Дума должна принять все драконовские законы – к примеру, об ужесточении слежки в Интернете, о всероссийской реновации с изъятием жилья и о внесении физлиц в реестр "иноагентов". Самые дикие и пещерные инициативы должны пройти до выборов, чтобы потом можно было легко и законно выруливать в сторону нового ГУЛАГа.

Путин готовит правовую базу для внутрисистемных чисток и нового витка репрессий. "Растоптан принцип равенства людей и наций. Теперь буржуазия продаёт права и независимость нации за доллары..." - это слова, произнесенные Сталиным в выступлении перед делегатами и гостями XIXсъезда партии. Он тоже планировал выйти на новый уровень массовых чисток внутри страны. Но это было его последнее публичное выступление. Чейн-Стокс уже подкрадывался к дыхалке генералиссимуса, а Хрусталев уже заводил мотор…