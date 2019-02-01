''Братские народы!'' В Кремле оправдали Путина за ''спасение'' украинцев

В России заявили, что только от Украины зависит, как Москва будет "защищать" верующих в нашей стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о вмешательстве России в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине, передает УНИАН.

Чиновник отметил, что глава Кремля говорил о защите прав верующих не только в Украине, "а где бы то ни было, поскольку свобода на вероисповедание является частью прав".

На уточняющий вопрос, будет ли это осуществляться так же, как "защита русскоязычных в Крыму и на Донбассе", Песков ответил: "Нет". "Собственно, это зависит от Украины, как и где будет осуществляться (защита верующих. – Ред.)", – добавил чиновник.

"На Донбассе, я вам неоднократно уже говорил, речь идет о гражданской войне, а в Крыму все нормально с вероисповеданием, как, собственно, во всей России. А Россия – это многонациональное и многофункциональное государство", – подытожил он.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что создание автокефальной православной церкви в Украине – это провластный проект, который якобы не имеет ничего общего с верой.

"Братские межцерковные связи объединяли народы. Но мы видим примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, навязанный на борьбу за власть, реализуется в Украине. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века", – едко высказался лидер россиян.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.