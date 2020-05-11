Брат-близнец ''звезды'' росТВ доктора Малышевой заразился коронавирусом: фото

Новости России 23:04, 11.05.2020 Обновлено: 23:04, 11.05.2020

У брата-близнеца известной российской телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой обнаружили коронавирус.

Об этом стало известно на Telegram-канале Mash. Главный хирург Депздрава и главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сдал анализ на COVID-19 ещё 2 мая.

В понедельник, 11 мая, пришел результат, и он оказался положительный.

Елена Малышева
rg.ru

По информации РИА Новости со ссылкой на Депздрав, сам Шабунин подтвердил, что болен COVID-19, он изолировался в кабинете, где продолжает работу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Малышева назвала коронавирус чудом и опозорилась. Она ответила на вопрос во время прямого эфира об опасности нового китайского вируса.

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