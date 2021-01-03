Интересно, что ботокс, каблуки и "новичок" гражданина Путина – явления одного порядка.

Путин болезненно озабочен имитацией успешности: он должен казаться выше, привлекательнее и убедительнее оппонентов. Главное – казаться, имитировать. Имитация – главная скрепа режима в эпоху постмодерна.

Но поскольку этого не дано природой, – имитация становится системной заменой отсутствующих качеств.

Будущий историк этого правления посмеётся над наивностью имитационных техник, потому что каблуки и ботокс – это действительно смешно. Имитировать рост и округлость щёк – в этом вся суть путинизма, который не способен достигать сущностных вещей и занят дурной постройкой декораций.

Постройка мини-СССР на его руинах – вполне имитационный проект (с тем же историческим итогом).

Имитация (роста, ума, великой державы, геополитической роли, успешной экономики, военной мощи) – это суть путинизма, тоскующего по СССР, но не способного им быть. Отсюда – ложь с утра до вечера, как основа "декорации".

Но это перестаёт быть смешным, когда дефицит убедительности и интеллекта компенсируется ядом для оппонентов.

"Новичок" – как компенсация ума и способности к успешной политике – это та часть имитаций, которая ведёт к эскадронам смерти.

Но рано или поздно, Крошка Цахес лишается удачи и последних волос. А фея Истории Розабельверде демонстрирует правителю его реальный размер.

Декорации падают замертво, – и никакие яды с каблуками "крошке" не помогут.