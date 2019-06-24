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"Боржоми в унитаз": россияне устроили глупый флешмоб против Грузии и прокололись

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В российском сегменте соцсетей распространяют флешмоб, на котором грузинскую минеральную воду "Боржоми" выливают в унитаз.

Таким образом россияне протестуют против сложившийся ситуации в Грузии.

Однако, как отмечают пользователи сети, запущенный флешмоб глуп. Если "Боржоми" произведена в Грузии, то таким образом участники повышают спрос напитка и его продажи. Однако, некоторые отмечают, что в России продается вода местной компании "Альфа-групп", что делает акцию вообще бессмысленной, поскольку она не имеет никакого отношения к грузинам.

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Флешмоб россиян с "Баржоми"

Флешмоб россиян с "Баржоми"

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова публично ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили на ее слова о том, что россияне должны приезжать в эту страну, "потому что любят ее". Российская дипломатка заявила, что "туристы из России если что-то и должны, то чувствовать, что их встречают как самых дорогих гостей".

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Россия
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Бульдозерами давят яблоки, колбасы, сыры, гусей. Унитаз промывают Боржоми. Это обЧество суПППер изобилия. Я рыдаю...
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