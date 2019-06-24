"Боржоми в унитаз": россияне устроили глупый флешмоб против Грузии и прокололись

В российском сегменте соцсетей распространяют флешмоб, на котором грузинскую минеральную воду "Боржоми" выливают в унитаз.

Таким образом россияне протестуют против сложившийся ситуации в Грузии.

Однако, как отмечают пользователи сети, запущенный флешмоб глуп. Если "Боржоми" произведена в Грузии, то таким образом участники повышают спрос напитка и его продажи. Однако, некоторые отмечают, что в России продается вода местной компании "Альфа-групп", что делает акцию вообще бессмысленной, поскольку она не имеет никакого отношения к грузинам.

Флешмоб россиян с "Баржоми"

Прикольно. Люди не понимают, что покупая Боржоми и выливая ее в унитаз — они поддерживают производителя деньгами, а торговые сети, увидев увеличенный спрос, начнут заполнять полки этой водой :) пусть продолжают https://t.co/PJb9Tvm1JX — Pavel (@Devyatov) 23 июня 2019 г.

Мокши скупают у грузин Боржоми тоннами, что бы спустить в унитаз). https://t.co/Hd5rrQJlPm — Адесса (@alisauaod) 23 июня 2019 г.

В телеге постят ролики, где какие-то мудаки льют в унитаз боржоми в знак протеста против грузин. Эй, патриоты, вода "Боржоми" давно стала российской — ей владеет "Альфа-групп" :-)https://t.co/y7sTC203FN pic.twitter.com/OQVjxSNaHy — Рустем Адагамов (@adagamov) 23 июня 2019 г.

Купи еще ящик и вылей. Бороться надо до конца! https://t.co/3S36isip9u — Циркуль (@kstv77) 23 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова публично ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили на ее слова о том, что россияне должны приезжать в эту страну, "потому что любят ее". Российская дипломатка заявила, что "туристы из России если что-то и должны, то чувствовать, что их встречают как самых дорогих гостей".

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