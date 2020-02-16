Боролась с депрессией: в США умерла известная российская журналистка

В США умерла известная российская журналистка Гюзель Губейдуллина. Официальная причина смерти пока не оглашается.
Об этом сообщили в Facebook-группе, созданной для оказания помощи семье Губейдуллиной. Подробности происшествия пока неизвестны, однако сообщается, что в последнее время журналистка лечилась от депрессии.
Гюзель Губейдуллина
"На этой неделе мы потеряли нашего друга, коллегу, тетю, сестру, дочь… Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель. Семья Гюзель готовится к похоронам", – говорится в сообщении.
Гюзель Губейдуллина известна благодаря работе в пресс-службе "Росгосстраха", в российских печатных изданиях "Время новостей", "Бизнес" и "Ведомости". Она писала материалы для русскоязычной версии журнала Forbes. В 2010 году Губейдуллина запустила медиа-ресурс Finparty, посвященный финансовому рынку РФ, а в 2015 году – проект Finbuzz. В последние годы журналистка жила в США, в городе Сиэтл.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России погибла журналистка издания Wonderzine. Она выпала из окна восьмого этажа.
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