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21 мая • обновлено в 13:03
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Бородай обвинил Гиркина в предательстве и лжи

2.3т
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Глава так называемого правления союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал интервью тоже экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону "фееричным бредом".

А также обвинил террориста в измене и лжи, добавив, что он "психически неустойчив, поскольку когда-то видел себя наследником Путина". Такую информацию распространяют сепаратистские ресурсы.

В частности, Бородай назвал откровения Гиркина (Стрелкова) примером того, к чему якобы может привести деградация личности, "мотивированная переразвитым самолюбием, самомнением и желанием возвеличить себя в глазах окружающих".

Гиркин и Бородай

Гиркин и Бородай

"Приводит эта деградация личности к прямому предательству. Игорь говорил много лжи. Причем некоторая ее часть носит такой комический характер – буквально просто проколы, что называется. И логика часто отсутствует", – заявил он.

При этом экс-главарь террористов "ДНР" рассказал, что Гиркин когда-то "реально очень боялся умереть" на Донбассе, поэтому старался вернуться в Россию и "ожидал, что на него там посыпятся поразительные почести".

"Он же действительно тогда, надо понимать, что это извращенное сознание, он себя видел наследником Владимира Путина, буквально", – заявил Бородай.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков) Александр Бородай
Место
Россия
Тег
террористы "ДНР"
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