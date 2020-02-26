Пять лет назад в Москве был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов. Он был одним из самых ярых противников путинского режима, осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

Как погиб Борис Немцов и что он говорил об Украине и оккупации крымского полуострова – в материале OBOZREVATEL.

Борис Немцов Forbes

Я никогда не был крымнашистом и никогда им не стану. Можете это опубликовать.

Борис Немцов, сопредседатель российской оппозиционной политической партии "РПР-ПАРНАС" последовательно критиковал решения российской власти. Он неоднократно выступал против аннексии Крыма, войны на Донбассе и поддержки Кремлем террористов "Л/ДНР". Немцов был одним из немногих российских деятелей, кто не побоялся подписаться под "Резолюцией Марша Мира" – документом, в котором у российской власти требовали немедленно вывести все войска РФ с украинской территории. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне боевиков воюют российские войска.

Как только Украина начнет делать экономические реформы и добьется каких-то успехов в этом направлении, как только украинская армия будет боеспособной в полном объеме, а не держаться на волонтерах и добровольцах, наступит прорыв. Путин, как любой бандит, уважает силу. Пока Украина слабая, в кризисе, пока она не начнет из кризиса выбираться, никакого взаимопонимания, а, точнее говоря, вменяемости со стороны Путина не увидите.

27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту в Москве, Борис Немцов был убит. Его застрелили в спину – преступники выпустили в политика четыре пули и скрылись. Откровенно политическое убийство Немцова вызвало волну возмущения не только в России, но и во всем мире.

Место убийства Бориса Немцова

"Референдум" в Крыму был проведен по чуровско-путински и никогда не будет признан в мире. Крым — непризнанная в мире территория, что обрекает ее на прозябание. Примеров масса — Приднестровье, Осетия, Абхазия.

В убийстве Немцова официально признали виновными: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева. В 2017 году их приговорили к тюремному заключению – от двадцати лет (Дадаев) до одиннадцати (Бахаев). Непосредственный заказчик убийства так и не был найден.

То, что Украина проиграла информационную войну – это факт. Но то, что вы не должны по этому поводу сильно переживать – это тоже факт. Вы же не нацистское государство.

Ежегодно 27 февраля в Москве проводится Марш памяти Бориса Немцова. Каждый раз на этих маршах происходили массовые задержания участников. На месте убийства Немцова, на Большом Москворецком мосту, волонтеры создали неофициальный мемориал. Московские власти раз за разом уничтожают его, но вскоре мемориал появляется вновь.

Мемориал Бориса Немцова

Права крымскотатарского народа — коренного народа полуострова грубейшим образом нарушаются. Лидеры крымских татар подвергаются репрессиям и гонениям, а Мустафе Джемилеву запрещен въезд в Крым вовсе. Речь идет о народе численностью 300 тысяч человек, который не так давно пережил жесточайшие сталинские репрессии и депортацию.

Марш памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыли фотографии роскошного застолья в исправительной колонии в РФ, в котором участвовал Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова.

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