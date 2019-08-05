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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писатель Все статьи автора

На месте Путина я бы напрягся

Может быть, это просто балаболы. А может быть, внутри спецслужб, действительно, существует конспиративная политическая организация, которая сейчас понервничала и засветилась. Так или иначе оставлять подобные заявления без расследования для любого государства опасно. Обязательно нужно выяснить, что за пассионарии входят в эту "инициативную группу". Сколько их. На что они способны.

Новости
Будет объявлено: Путин недееспособен

В истории всё повторяется. Французские ОАСовцы (Organisation de l'Armée Secrète) тоже начинали с охоты на либералов, а потом и на "либеральничающее руководство" нацелились, чуть президента де Голля не грохнули. На месте Путина я бы напрягся.

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Автор
Борис Акунин Борис Акунин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Бориса Акунина
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Этого идиота блогера уже арестовали. Официально и по закону.
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Питон Каа
Питон Каа
Бред сивой кобылы. Никакие силовики и сотрудники правоохранительных органов России не могли написать эту безграмотную писульку.
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