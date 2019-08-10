На несогласованные акции, под дубинки, выходят только самые смелые. Таких много не бывает.
Но сегодня есть возможность проявить свое отношение к происходящему у всех, кто возмущен, оскорблен, испуган или просто недоволен.
Есть ощущение, что сегодняшняя акция может оказаться последней санкционированной и что потом этот клапан перекроют. Отведут загон где-нибудь на окраине. А чего властям стесняться после того, что они устроили в эти дни, и накануне того, что собираются устроить в будущем?
В центр Москвы стянули спецтехнику и автозаки
Федеральное агентство новостей
Мне кажется, единственное, что может заставить режим попятиться – если на Сахарова придет много людей. Очень много.
Потому что если нет – придется всем потом вспоминать этот день, когда еще можно было что-то изменить.
10 августа 2019 года.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.