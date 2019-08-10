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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писатель Все статьи автора

10 августа 2019 года: день, когда можно что-то изменить

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На несогласованные акции, под дубинки, выходят только самые смелые. Таких много не бывает.

Но сегодня есть возможность проявить свое отношение к происходящему у всех, кто возмущен, оскорблен, испуган или просто недоволен.

Есть ощущение, что сегодняшняя акция может оказаться последней санкционированной и что потом этот клапан перекроют. Отведут загон где-нибудь на окраине. А чего властям стесняться после того, что они устроили в эти дни, и накануне того, что собираются устроить в будущем?

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Федеральное агентство новостей

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Мне кажется, единственное, что может заставить режим попятиться – если на Сахарова придет много людей. Очень много.

Потому что если нет – придется всем потом вспоминать этот день, когда еще можно было что-то изменить.

10 августа 2019 года.

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Автор
Борис Акунин Борис Акунин
Тема
Протесты в России
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Бориса Акунина
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Что-что изменить"...А что именно, Акунин не написал.
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