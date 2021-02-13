Феерично!

РКН борется с фонариками, в продаже исчезли фонарики, МВД грозит уголовкой за включение фонариков, РГ предупреждает, что приложение "фонарики" в смартфонах вредоносное...

Интересуюсь:

1) Если завтра Навальный скажет, что 2*2=4 - начнут воевать с арифметикой?

2) Если в качестве флэшмоба Волков предложит покупать батоны хлеба (или пирожки) - хлебобулочные изделия станут экстремизмом?

3) Мы уже в аду или будет еще хуже?

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