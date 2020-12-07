На российском политическом небосклоне не заметно ни одной фигуры, которая была бы по-настоящему авторитетной в глазах населения, а потому борьба кремлевских кланов грозит обрести характер неуправляемого хаоса

Недавно один из крупнейших американских аналитических центров Atlantic Council опубликовал статью, авторы которой, бывшие дипломаты Александр Вершбоу и Дэниел Фрид, выразили надежду на возможность улучшения отношений с Россией после окончания эры правления Владимира Путина. По их мнению, у российского народа есть потенциал для борьбы за улучшение своей жизни и исторические примеры такой борьбы, а значит, менее авторитарная и более конструктивная в своей международной политике Россия теоретически вполне возможна, пишет Ксения Кириллова для dsnews.ua.

Рассуждения о послепутинской России особенно усилились в последнее время, на фоне активно циркулирующих слухов о его болезни (по некоторым сведениям – рака, а согласно другим источникам – болезни Паркинсона). Более того, все больше Телеграм-каналов, связанных с Кремлем, говоря о будущих кадровых перестановках и реорганизациях, напрямую используют термин "транзит власти", тем самым косвенно подтверждая информацию о грядущих переменах. Очередной всплеск "утечек" на эту тему был настолько масштабен, что с их опровержением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что здоровье его шефа "абсолютно нормально".

С одной стороны, вполне можно заподозрить, что за данными информационными вбросами стоит желание отвлечь население от реальных проблем страны. Сюда относятся геополитическое поражение по результатам выборов в Молдове, усиление Турции на Южном Кавказе, продолжающийся политический кризис в Беларуси, а также ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса и неразрывно связанное с ним падение рейтинга правительства. Еще одной темой, проигнорированной на фоне обсуждения "горячих" тем о личности Владимира Путина, стало принятие пакета федеральных законов, призванных закрепить внесенные в российскую Конституцию поправки.

С другой стороны, возможен вариант, при котором здоровье российского "вождя" действительно ухудшается, что можно заподозрить и по некоторым визуальным признакам. Это ни в коем случае не означает, что "лидер нации" решит добровольно покинуть свой пост – скорее, напротив, такой исход практически невероятен. Не значит это и того, что известны конкретные сроки, в которые он окажется неспособен выполнять свои функции. Вполне возможно, что эти сроки, равно как и слухи об уходе, призваны в случае их опровержения дискредитировать информацию о болезни Путина как таковую и тем самым спрятать неудобную правду, доведя ее до абсурда.

Как бы то ни было, мы можем наблюдать, что Владимир Путин на сегодня усиливает положение и полномочия своего ближайшего круга и доверенных лиц, прежде всего из "силового" клана Кремля. Упрочнение их позиций проявилось в первую очередь в ужесточении репрессий и дальнейшей зачистке политического поля, в частности, внесения в Госдуму проекта закона о признании физических лиц иностранными агентами. Вполне возможно, что эта зачистка является, помимо прочего, подстраховкой на случай дальнейших попыток Запада "заигрывать" с российской оппозицией на фоне ослабления центральной власти.

Впрочем, как показывают данные соцопросов, несмотря на то, что недовольство россиян действиями властей неуклонно растет, это не означает роста прозападных настроений. Напротив, похоже, что в вопросах внешней политики большинство обывателей все еще верит пропаганде, безропотно принимая теорию "осажденной крепости". Так, последний опрос "Левада-центра" от 1 декабря иллюстрирует ожидания россиян от российско-американских отношений при новой администрации Джо Байдена. Помимо вполне логичного прогнозирования дальнейшего охлаждения и сложностей во взаимодействии между государствами, отношение россиян к США в целом ухудшилось на фоне американских выборов. Еще в августе 42% респондентов относились к Соединенным Штатам хорошо и 46% – плохо. Сейчас больше половины (51%) опрошенных относятся к США плохо, из них 25% – "очень плохо".

Похожая тенденция отражения пропаганды в настроениях россиян видна и в отношении стран "ближнего зарубежья". К примеру, значительная часть (21%) опрошенных считает виновниками недавней войны в Нагорном Карабахе США и страны НАТО. При этом больше половины россиян поддерживают размещение в Карабахе российских миротворцев. За четыре года поддержка этого решения выросла с 46% в 2016 году до 59% в 2020-м. Словом, народные настроения выстраиваются вполне в русле официального дискурса Кремля.

Очевидно, что в случае, если Путин окажется не способен выполнять свои функции, борьба за власть между различными кремлевскими кланами значительно обострится. При этом на российском политическом небосклоне не заметно ни одной фигуры, которая была бы по-настоящему авторитетной в глазах населения, а потому их борьба грозит обрести характер неуправляемого хаоса. Судя по народным настроениям, недовольство россиян текущей ситуацией приобретает все более левый окрас, что может в условиях "смутного времени" привести к взлету популярности радикально-левых популистов большевистского толка. Однако очень трудно себе представить, чтобы российский "глубинный народ" увидел своих лидеров в представителях либеральной оппозиции.

Да, начавшийся "трансфер", независимо от его причин, открывает некое окно возможностей для позитивных изменений. Однако усиление репрессивной политики, успешная дискредитация в глазах населения всех прозападных сил, рост левых настроений и сохранение имперско-изоляционистской картины мира в сознании рядовых россиян делает это окно чрезвычайно узким, что может привести упущению Западом и российской оппозицией еще одного шанса добиться желаемых перемен.

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