На этой неделе в материале "ГРУ проводит ковровую бомбардировку позиций СВР-ФСБ на постсоветском пространстве" я обратил внимание на то, как одновременно в открытый доступ были слиты подробности "чекистских" политических проектов в Грузии и Молдове. Причем столь серьезный слив проводили информационные ресурсы, которые отождествляются с площадками ГУ ГШ ВС РФ, или как оно более популярно в народе – ГРУ, потому что через данную структуру, которая в подчинении Сергея Шойгу, оппоненты "чекистов" хотят привести в этих странах свои силы.

Но, не успели состыковаться составные части пазла в информационном ударе Гризодубовой по своим стратегическим конкурентам – Ясенево/Лубянке, как появилась информация о куда более серьезных проблемах и изменениях в стане самих “чекистов”.

Я описывал ситуацию, когда мастодонт-силовик Патрушев может быть в скором времени отправлен “на покой”. И, похоже, это время уже наступило.

Дело в том, что на пенсию отправляют ещё одного старожила ФСБ, влиятельного и уважаемого в структуре, генерала армии Сергея Смирнова. Но, помимо влияния, уважения и прочих полезных сопровождающих должности, Смирнов на протяжении всех этил лет был чуть ли не правой рукой Патрушева, если не сказать больше. В ФСБ он был тремя ножками от стула, на котором сидит Патрушев.

И именно благодаря тому, что Смирнов сохранял свою должность, во многом, позиции Патрушева внутри ФСБ были достаточно устойчивыми.

Теперь, между уходом Сергея Смирнова на пенсию проводят параллель с вероятным уходом Патрушева на некий государственный пост, например сенатора, а на его месте вольготно разместится Бортников, ну или Медведев. Хотя, у Бортникова шансов на данном поприще значительно больше, ведь именно этот клан ФСБ и копал под своих внутри-вневедомственных конкурентов с 2015 года.

Второй немаловажный момент в расстановке фигур силовых элит сыграет в ближайшее время Сергей Нарышкин, который уже превратился в, чуть ли, не пресс-секретаря СВР РФ. Хотя, как показывает время, явно не зря.

Дело в том, что именно Сергей Нарышкин прямо сейчас, на всех порах мчится в кресло ни много ни мало, а главы МИД РФ. Причем не просто главы МИД, но и на полставки спикера Совета Федерации, вице-премьера по вопросам силового блока и так же руководителя министерства безопасности.

Такой прорыв Нарышкина стал возможен не только благодаря полному внешнеполитическому провалу нынешнего МИД в вопросах урегулирования вопроса Нагорного Карабаха, но уверенному взаимодействию внутри триумвирата Мишустин-Козак-Нарышкин, охватывающего вопросы так называемого СНГ или проще говоря, стран из состава бывшего СССР.

На сегодняшний день Нарышкин является особой особо приближённой к Владимиру Путину и его дальнейшее развитие как медийной персоны высшего ранга с широкими полномочиями просто неоспоримо. В свою очередь, на задний план сдвигают другого мастодонта медийного фронта Кремля – Сергея Лаврова.

А потому, в ближайшее время на Лубянке будет очень серьезный переполох. И вряд ли Лубянка до нового Года будет сосредоточена на других вопросах, кроме как на тех, что привнесёт или чего лишит, перемена очередного слагаемого.

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