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Большой обмен или маневр Кремля? Адвокаты высказались об исчезновении Балуха

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Исчезновение из российской колонии украинского политзаключенного Владимира Балуха, а также этапирование других политзаключенных, в том числе Николая Карпюка, Александра Кольченко, может быть указанием на подготовку к большому обмену пленными.

"Если их этапировали в Москву, то действительно проще всего передавать их из Москвы", – сказал OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин.

"Но, если готовится операция по обмену, об этом нужно узнавать, прежде всего, в Киеве, потому что Москва ничего не сообщит", – заметил он. В то же время Фейгин пояснил: "Адвокатов в 10-дневный срок должны уведомить о том, куда этапировано лицо".

Владимир Балух

Владимир Балух

RFE/RL

Он признал: если речь идет об обмене, "для таких действий предусматривается конфиденциальный режим". По оценкам Фейгина, договоренности об обмене могли быть достигнуты во время последних встреч на высшем уровне "и двух телефонных разговоров Путина с Зеленским".

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Вместе с тем адвокат подчеркнул: вероятность большого обмена пленными – "пятьдесят на пятьдесят, потому что никакой публичной информации о том, что такие договоренности достигнуты, нет".

В этом контексте Фейгин напомнил о том, что "накануне выборов 21 июля тоже все говорили о том, что Вышинского отпустят и моряков перевезут. Но этого же не произошло".

Таким образом, по его оценкам, "можно допустить и то, и другое": что речь идет о "действиях, связанных с собиранием в одном месте лиц, которых предполагают к обмену", или "сознательные маневры со стороны Кремля, чтобы ввести в заблуждение публичную аудиторию".

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Адвокат напомнил о том, что Балуху до окончания срока заключения остались считанные месяцы. "Он и так должен быть отпущен", - заметил Фейгин.

"Тут можно только гадать, никакой конкретной информации нет", - резюмировал он.

Ответы на вопрос OBOZREVATEL о том, где находятся указанные украинские политзаключенные, российских адвокатов Ильи Новикова и Николая Полозова были краткими.

Так, Новиков сказал: "Я это не комментирую, потому что часть людей, о которых идет речь – мои подзащитные. Я считаю, что сейчас для меня нужно взять паузу. Естественно, вы можете это как угодно подать. Я лучше не буду говорить ничего, чтобы не испортить".

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В свою очередь, Полозов сказал OBOZREVATEL: "Вопрос очень сложный. Потому что, когда происходят такие вещи, и они уже не в стадии разговоров, а, скажем, в стадии реализации, крайне важно не навредить. Я понимаю беспокойство общественности по поводу исчезновения из колонии, но будем надеяться, что все это имеет позитивный знак. Пока я больше ничего не могу прокомментировать, чтобы просто не навредить".

Как писал OBOZREVATEL, в России из колонии общего режима пропал украинский политзаключенный Владимир Балух, осужденный за якобы незаконное хранение оружия в своем доме в Крыму. Местонахождение украинца неизвестно даже его адвокату, Дмитрию Динзе. Ранее он находился в колонии в городе Торжок Тверской области. По предварительной информации, Балух мог быть этапирован в Москву, сообщил его правозащитник в Facebook.

Народный депутат Украины Борислав Береза в своем Facebook сообщил об имеющейся информации о том, что этапирование украинцев "дает надежду на большой обмен":

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Обмен пленными
Персоны
Марк Фейгин Николай Полозов Илья Новиков Николай Карпюк Владимир Балух Станислав Клых Александр Кольченко Борислав Береза
Место
Украина
Тег
Новости России
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Фейгин не имеет статуса адвоката, Обоз как всегда врет!
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