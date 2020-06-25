Больше всех в Россию не верит Путин, – Вишневский

Президент России Владимир Путин, который утверждает, якобы в его окружении не может быть людей, не верящих в РФ, на самом деле, больше всех не верит в свою страну.

В этом убежден депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция "Яблоко") Борис Вишневский. Мнением, накануне голосования российского парламента за правки в Конституцию, он поделился в своем блоге на "Эхо Москвы".

"Если бы он верил в Россию – уважал бы жизнь, здоровье и волю российских граждан. И не было бы ни войны в Чечне, ни гибели заложников в Беслане, ни "пенсионной реформы", ни презрительного отказа от прямых выплат гражданам во время пандемии. И не проводился бы "парад во время чумы", который может "аукнуться" второй волной пандемии. Не говоря о "общероссийском голосовании", – считает россиянин.

По его словам, власть в России вооружилась танками и ракетами, огрызается в адрес ближних и дальних стран, а также "плодит врагов из недавних союзников", строит из себя вечно осажденную крепость и дружит с "самыми мерзкими диктаторами" планеты. При этом, отметил депутат, всего этого не было бы, если бы российских лидер действительно верил в государство, которым руководит.

В таком случае, добавил Вишневский, на улицах в России не избивали бы людей, которые выступают за честные выборы, не фабриковали бы уголовные дела против невиновных, делая их "террористами" или "экстремистами", а также не затыкали бы рот несогласным, и с телеэкранов не учили бы ненавидеть тех, кто "против".

"Если бы Путин верил в Россию – его придворные не жили бы в демонстративно неприличной роскоши, получая в день больше, чем средний россиянин за год. Опричники не выдавали бы безумный бред о попытках Запада повлиять на наши "традиционные ценности". Он не ехал бы на инаугурацию по зачищенной до пустоты Москве. А граждан не принуждали бы с такой силой и цинизмом голосовать за "поправки в Конституцию", дающие ему возможность править и дальше", – подытожил Вишневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин заявил, что, возможно, будет баллотироваться в президенты на новый срок, если парламент примет соответствующую поправку в Конституцию.