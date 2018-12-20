Больных не пустят: выяснился скандальный факт о пресс-конференции Путина

На большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина не пустят больных и людей с судимостью.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, некоторым пришлось отказать в аккредитации, сообщает "РИА Новости".

"Мы были вынуждены отказать единицам в аккредитации по соображениям безопасности. Это люди с заболеваниями, судимостью", — подчеркнул он.

Пресс-конференция Владимира Путина Радио Свобода

Как известно, в четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени начнется ежегодная пресс-конференция Путина.

Она пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более половины населения (55%) считают, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

Такие данные представлены в свежем опросе, который проводил "Левада-центр".

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