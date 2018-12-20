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Больных не пустят: выяснился скандальный факт о пресс-конференции Путина

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На большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина не пустят больных и людей с судимостью.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, некоторым пришлось отказать в аккредитации, сообщает "РИА Новости".

"Мы были вынуждены отказать единицам в аккредитации по соображениям безопасности. Это люди с заболеваниями, судимостью", — подчеркнул он.

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Пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-конференция Владимира Путина

Радио Свобода

Как известно, в четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени начнется ежегодная пресс-конференция Путина.

Она пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более половины населения (55%) считают, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

Такие данные представлены в свежем опросе, который проводил "Левада-центр".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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andrei andrei
andrei andrei
т.е. журналистов из хохлостана на конференцию не пустят?:-)))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Имеются в виду психические заболевания... ну типа как у вашего Парубия )))
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Павлович Антон
Павлович Антон
Больных нельзя, все помнят как Моль поступил с журналистом кировской газеты «Репортёр» Владимиром Маматовым перенесшего инсульт. Теперь смотрим вики: "Согласно Крылову, мудак — это человек, который не понимает, что делает. Делать может, а что именно делает, зачем, и к чему его действия ведут — в упор не видит. Особенно это касается нравственной оценки результатов: мудак не понимает, что он сделал нечто плохое (поэтому распространённое «приличное» наименование мудака — «моральный урод»)" Кстати это касается всего, что делает Окурок по отношению к Украине.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Павлович Антон, Как точно ты Пэтра описал!!! А чего ты его Окурком называешь?
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