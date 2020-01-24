Шпионили годами: Болгария решила выслать из страны дипломатов РФ

Болгария планирует выслать из страны двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.

"Мы получили письма с обвинениями от прокуроров. Мы предпримем те действия, которые обязаны предпринять и, скорее всего, объявим их [дипломатов] "персонами нон грата", – цитирует Reuters главу МИД Болгарии Екатерину Захариеву.

Она также заявила, что 24 января вызовет на беседу российского посла. Прокуроры в свою очередь сообщили, что россияне занимались шпионажем, но не могут быть обвинены из-за дипломатического иммунитета.

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Болгария вышлет двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже РСМД

По обвинению прокуроров, первый секретарь в консульском отделе российского посольства был вовлечен в шпионаж с 2017 года, стремясь получить информацию об избирательном процессе.

Второй дипломат, работающий в российском коммерческом представительстве в Софии, собирал информацию об энергетике и энергетической безопасности с октября 2018 года. Некоторые данные были государственной тайной.

Добавим, в октябре Болгария выслала еще одного дипломата из-за обвинений в шпионаже, а также отказалась выдать визу будущему военному атташе России.

Екатерина Захариева БНР

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее, 23 января, Генеральная прокуратура Болгарии сообщила, что в покушении на убийство в 2015 году владельца оружейного завода "Дунарит" Емельяна Гебрева и двух других людей обвиняются трое граждан России. Вероятно, для преступления использовался яд "Новичок".

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