Главная Новости
24 января • обновлено в 20:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Шпионили годами: Болгария решила выслать из страны дипломатов РФ

669
Читать материал на украинском

Болгария планирует выслать из страны двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.

"Мы получили письма с обвинениями от прокуроров. Мы предпримем те действия, которые обязаны предпринять и, скорее всего, объявим их [дипломатов] "персонами нон грата", – цитирует Reuters главу МИД Болгарии Екатерину Захариеву.

Она также заявила, что 24 января вызовет на беседу российского посла. Прокуроры в свою очередь сообщили, что россияне занимались шпионажем, но не могут быть обвинены из-за дипломатического иммунитета.

Новости
Путин публично наградил своего шпиона из Болгарии орденом

Болгария вышлет двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже

Болгария вышлет двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже

РСМД

По обвинению прокуроров, первый секретарь в консульском отделе российского посольства был вовлечен в шпионаж с 2017 года, стремясь получить информацию об избирательном процессе.

Второй дипломат, работающий в российском коммерческом представительстве в Софии, собирал информацию об энергетике и энергетической безопасности с октября 2018 года. Некоторые данные были государственной тайной.

Добавим, в октябре Болгария выслала еще одного дипломата из-за обвинений в шпионаже, а также отказалась выдать визу будущему военному атташе России.

Екатерина Захариева

Екатерина Захариева

БНР

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее, 23 января, Генеральная прокуратура Болгарии сообщила, что в покушении на убийство в 2015 году владельца оружейного завода "Дунарит" Емельяна Гебрева и двух других людей обвиняются трое граждан России. Вероятно, для преступления использовался яд "Новичок".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Болгария
Теги
политика скандалы Новости России дипломат
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Я,думал,что это братья,но пути разошлись.Россиянин болгарину теперь тамбовский волк.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пинают чурок как хотят)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! тебя уже спрашивали: нафуя ты себя лайкаеш? а слабо спросить у болгар, а не у лизателей ботинок белого господина?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Везде наши российские спецслужбисты срут - по-другому они не могут.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги