Более 100 пассажиров: в России у самолета в небе отказал двигатель

В Красноярске (Россия) в воскресенье, 15 сентября, в аэропорту "Емельяново" совершил аварийную посадку пассажирский самолет Як-42.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме", – рассказал источник.
В России у самолета в небе отказал двигатель
biletik.aero
Отметим, самолёт выполнял рейс из Талакана в Уфу. Причиной аварийной посадки назвали отказ правого двигателя. На борту находилось 116 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
В России у самолета в небе отказал двигатель
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту Шереметьево (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.
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