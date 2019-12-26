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26 декабря • обновлено в 11:00
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Боится отравы? Путина подловили на подозрительном поведении на публике

1.4т
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В сети появилось видео, на котором президенту России Владимиру Путину подносят персональную термокружку.

Это произошло на предновогоднем "итоговом" заседание правительства России. Кадры опубликовали в Telegram-канале "Пул №3". "Алтайские травы, заваренные в термокружке", – говорится в комментарии.

Затем Путина с той же чашкой в тот же день заметили на хоккее. И опять было указано, что в ней чай.

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Владмир Путин на хоккее

Владмир Путин на хоккее

"Пул №3"

Перед этим политолог и блогер Алексей Голобуцкий как раз обратил внимание на тот факт, что во время прогулки на поезде в оккупированном Крыму Путин пил чай из обычного граненного стакана с подставкой.

"Опять прокололись с двойником. Потому что настоящий даже в туалет с шестью охранниками ходит - а здесь открыт стакан!" – сиронизировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогеры подметили, что Путин также и на международных встречах пьет только с личной термокружки, тогда как остальные пользуются стаканами или бокалами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Не толька кружка у него в кармане своя ложка и вилка...но это не помогает ботекс давит на мозг
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1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
И что такого? Ему так положено по должности. Путину и ручки на тренажёре протирают и что? Он такой один. Это вам не huем по грязным клавишам стучать и по Парижу на общественном такси рассекать ...
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2
1
Хо Хол
Хо Хол
Пиздeц, вы каждый его пук будете в виде новости подавать?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Хо Хол, вот если бы Путин где-нибудь споткнулся ... Представляешь? Тогда бы у этих журналистов, Чернобыль - это просто "пук" было бы ...
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1
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