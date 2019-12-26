Боится отравы? Путина подловили на подозрительном поведении на публике

В сети появилось видео, на котором президенту России Владимиру Путину подносят персональную термокружку.

Это произошло на предновогоднем "итоговом" заседание правительства России. Кадры опубликовали в Telegram-канале "Пул №3". "Алтайские травы, заваренные в термокружке", – говорится в комментарии.

Затем Путина с той же чашкой в тот же день заметили на хоккее. И опять было указано, что в ней чай.

Владмир Путин на хоккее "Пул №3"

Перед этим политолог и блогер Алексей Голобуцкий как раз обратил внимание на тот факт, что во время прогулки на поезде в оккупированном Крыму Путин пил чай из обычного граненного стакана с подставкой.

"Опять прокололись с двойником. Потому что настоящий даже в туалет с шестью охранниками ходит - а здесь открыт стакан!" – сиронизировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогеры подметили, что Путин также и на международных встречах пьет только с личной термокружки, тогда как остальные пользуются стаканами или бокалами.

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