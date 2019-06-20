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Боится отравления? Путин пришел на "Прямую линию" со знаменитым аксессуаром

3.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин пришел на "Прямую линию" со своей кружкой.

Отметим, что данной кухонной утвари российские СМИ уделяли немало времени. Пропагандисты в эфирах росТВ рассказывали, что Путин на всех мероприятиях появляется только с одной кружкой и пьет только с нее.

Ранее известная украинская журналистка Янина Соколова предположила, что по количеству внимания пропагандистов к кружке президента Путина можно предположить, что данный предмет готовят на роль будущей главы российской страны.

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Соколова в свойственной ей манере предупредила россиян, что в таком случае кружке главы Кремля может грозить незавидная участь.

Добавим, что Путин на различных мероприятиях пьет только из этой кружки. Так, ранее президент России отказался выпить шампанского во время торжественного мероприятия в Кремле. Пользователи сети предположили, что он опасается отравления.

Боится отравления? Путин пришел на "Прямую линию" со знаменитым аксессуаром

Скриншот

Боится отравления? Путин пришел на "Прямую линию" со знаменитым аксессуаром

Скриншот

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Россия
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Вот если бы с пьяной рожей,в мятом костюме и в рваных носках...тогда да - мощный видок.
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леня зе
леня зе
там броник,двойник,и портал в коомератив озеро.ну идиоты.
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
А ще кажуть, що в тій кружці ніколи не закінчується вода. Тому ця кружка завжди поруч із Путіним.
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