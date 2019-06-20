Боится отравления? Путин пришел на "Прямую линию" со знаменитым аксессуаром

Президент России Владимир Путин пришел на "Прямую линию" со своей кружкой.

Отметим, что данной кухонной утвари российские СМИ уделяли немало времени. Пропагандисты в эфирах росТВ рассказывали, что Путин на всех мероприятиях появляется только с одной кружкой и пьет только с нее.

Ранее известная украинская журналистка Янина Соколова предположила, что по количеству внимания пропагандистов к кружке президента Путина можно предположить, что данный предмет готовят на роль будущей главы российской страны.

Соколова в свойственной ей манере предупредила россиян, что в таком случае кружке главы Кремля может грозить незавидная участь.

Добавим, что Путин на различных мероприятиях пьет только из этой кружки. Так, ранее президент России отказался выпить шампанского во время торжественного мероприятия в Кремле. Пользователи сети предположили, что он опасается отравления.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сеть удивили новые фото президента России Владимира Путина, на которых он выглядит уставшим и сильно постаревшим.

Президента России Владимира Путина высмеяли в сети из-за подыгрывания лидеру КНР Си Цзиньпину.

Также в сети в очередной раз всплыла теория о существовании двойника президента России Владимира Путина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.