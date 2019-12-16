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17 декабря • обновлено в 00:39
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Боится, что сдадут? Путин внезапно пошел против ФСБшников: в чем дело

1.7т
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить для бывших сотрудников ФСБ запрет на выезд за границу до пяти лет.

Соответствующее ограничение может быть установлено со дня увольнения, о чем свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин внезапно пошел против ФСБшников

Путин внезапно пошел против ФСБшников

Соответствующие меры будут вводиться в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных. А порядок принятия решений об ограничении выезда военнослужащих будет определять ФСБ.

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Соавтор законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев утверждал, что поправки вызваны "участившимися случаями откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении РФ.

Боится, что сдадут? Путин внезапно пошел против ФСБшников: в чем дело
Боится, что сдадут? Путин внезапно пошел против ФСБшников: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Берлине убили 40-летнего Зелимхана Хангошвили. Недавно стало известно, что расследование убийства активиста и бывшего полевого командира планирует взять на себя Федеральная прокуратура Германии, что означает, что немецкие следственные органы официально подозревают власти России в организации убийства.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
ФСБ
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Mega Death
Mega Death
Так они же добровольно подписку дают)) Хотят путешествовать, могут и не подписывать))
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