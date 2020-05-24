Bloomberg заявило о 27% рейтинга Путина: в России разгорелся грандиозный скандал
В России возмутились статьей Bloomberg о том, что рейтинг доверия россиян к их лидеру Владимиру Путину упал до 27%, а это является самым низким показателем за последние 14 лет.
Об этом журналисты написали со ссылкой на данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в апреле 2020 года. Однако в посольстве РФ в США потребовали от агентства извинений.
В частности, Bloomberg подчеркивает, что "рейтинг российского лидера снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". Причем отмечается, что данные отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.
По информации журналистов, такие цифры действительно можно найти на сайте ВЦИОМ. Однако посольство России с утверждает, якобы агентство "продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям", так как "реальный уровень доверия" Путину, по данным этой же социологической службы, составляет 67,9%. Такие данные тоже есть на сайте социологов.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что это объясняется разницей в вопросах о доверии, которые задавали респондентам. По его словам, на прямой вопрос "Доверяете ли вы Путину?", положительно отвечают более 67%, тогда как на просьбу назвать политиков, которым доверяют, фамилию Путина в последнем опросе назвали только 27% опрошенных россиян.
"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", – выразило возмущение посольство РФ в США на странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Левада-центра", социолог Лев Гудков заявил, что рейтинг президента России Владимира Путина обвалился до рекордного минимума (59%), а из-за отсутствия денег и запасов продуктов в необходимых количествах уже через два-три месяца в РФ возможны массовые бунты.