Bloomberg заявило о 27% рейтинга Путина: в России разгорелся грандиозный скандал

В России возмутились статьей Bloomberg о том, что рейтинг доверия россиян к их лидеру Владимиру Путину упал до 27%, а это является самым низким показателем за последние 14 лет.

Об этом журналисты написали со ссылкой на данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в апреле 2020 года. Однако в посольстве РФ в США потребовали от агентства извинений.

В частности, Bloomberg подчеркивает, что "рейтинг российского лидера снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". Причем отмечается, что данные отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

Bloomberg заявило, что рейтинг Путина в России упал до минимума

По информации журналистов, такие цифры действительно можно найти на сайте ВЦИОМ. Однако посольство России с утверждает, якобы агентство "продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям", так как "реальный уровень доверия" Путину, по данным этой же социологической службы, составляет 67,9%. Такие данные тоже есть на сайте социологов.

Скриншот Bloomberg

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что это объясняется разницей в вопросах о доверии, которые задавали респондентам. По его словам, на прямой вопрос "Доверяете ли вы Путину?", положительно отвечают более 67%, тогда как на просьбу назвать политиков, которым доверяют, фамилию Путина в последнем опросе назвали только 27% опрошенных россиян.

Скриншот Embassy of Russia in the USA

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", – выразило возмущение посольство РФ в США на странице в Facebook.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Левада-центра", социолог Лев Гудков заявил, что рейтинг президента России Владимира Путина обвалился до рекордного минимума (59%), а из-за отсутствия денег и запасов продуктов в необходимых количествах уже через два-три месяца в РФ возможны массовые бунты.

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