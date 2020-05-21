Блогерша Диденко решила увеличить грудь: 2,5 месяца назад на ее вечеринке с сухим льдом погибли люди

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", решила увеличить себе грудь. 2,5 месяца назад на ее вечеринке из-за использования сухого льда погибли люди, в том числе ее муж Валентин.

Плановая операция состоится 25 мая, написала она в Instargam. Девушка призналась, что мечтала об этом 10 лет.

Екатерина Диденко решила увеличить грудь peopletalk.ru

"25 мая у меня состоится плановая операция по увеличению груди. Маленькая грудь – это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить- любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы", – отметила она.

Диденко объяснила, что грудь в первую очередь нужна для кормления детей, добавив, что она откормила своих двух.

"С мужем мы договорились, что операция состоится после третьего ребенка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть – я решила сделать то, о чем мечтала лет 10", – добавила девушка.

Блогерша уточнила, что не собирается делать пятый размер.

Екатерина Диденко решила увеличить грудь instagram.com/didenko.katerina

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Ее муж Валентин закупил 25 кг сухого льда для бассейна, чтобы вечеринка была эффектной. В ее разгар лед высыпали в воду, в результате чего произошла химическая реакция и люди получили отравление. Всего скончались три человека.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.