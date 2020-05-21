Блогерша Диденко решила увеличить грудь: 2,5 месяца назад на ее вечеринке с сухим льдом погибли люди

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", решила увеличить себе грудь. 2,5 месяца назад на ее вечеринке из-за использования сухого льда погибли люди, в том числе ее муж Валентин.
Плановая операция состоится 25 мая, написала она в Instargam. Девушка призналась, что мечтала об этом 10 лет.
Екатерина Диденко решила увеличить грудь
peopletalk.ru
"25 мая у меня состоится плановая операция по увеличению груди. Маленькая грудь – это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить- любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы", – отметила она.
Диденко объяснила, что грудь в первую очередь нужна для кормления детей, добавив, что она откормила своих двух.
"С мужем мы договорились, что операция состоится после третьего ребенка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть – я решила сделать то, о чем мечтала лет 10", – добавила девушка.
Блогерша уточнила, что не собирается делать пятый размер.
Екатерина Диденко решила увеличить грудь
instagram.com/didenko.katerina
ПРО ОПЕРАЦИЮ.. 25 мая у меня состоится плановая операция по увеличению груди. Маленькая грудь- это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить- любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы. . Я считаю, что грудь в 1 очередь нужна для того, чтоб кормить детей. Я откормила двоих деток. Настю- до 1.10- завершили ГВ- потому что я узнала о новой беременности, и кормить стало больно. Сашу- до 1.3- он к этому возрасту уже кушал всю еду со взрослого стола, и отлучение прошло максимально мягко, без капризов. . С мужем мы договорились, что операция состоится после 3 ребёнка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. . Раз уж, судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть- я решила сделать то, о чем мечтала лет 10. Кто то считает, что грудь я увеличиваю для кого то. Ребят, я это делаю для себя. Я хочу смотреть в зеркало, и чтоб мне нравилось в нем отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции. Я не собираюсь делать 5 размер. Хоть после 2 ГВ она ни капли не обвисла- я просто хочу, чтоб она была. . Последние 5 лет на 80% мое тело предоставлено моим детям- понимайте как хотите эту фразу, думаю, мамы меня поймут. Сейчас- я хочу заняться собой, своей внешностью, сделать то, что не могла ввиду противопоказаний: беременность и ГВ. . Мне писали многие хирурги. Но, я выбирала сама, по отзывам моих знакомых девчонок. На операцию я отправлюсь к @doctor.rust Мы остановились на круглых имплантах, и швом под грудью. Можно было бы сделать и по ареоле, но доктор посоветовал именно под, чтоб не травмировать молочную железу (вдруг, в моей жизни будут ещё одни роды), и чтоб не разошлось пятно с витилиго. . Я ознакомлена с возможными осложнениями. И иду на это осознанно. Хоть, операция и через несколько дней- я вообще не переживаю🤷♀️
Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.
Ее муж Валентин закупил 25 кг сухого льда для бассейна, чтобы вечеринка была эффектной. В ее разгар лед высыпали в воду, в результате чего произошла химическая реакция и люди получили отравление. Всего скончались три человека.
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