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2 марта • обновлено в 17:26
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Блогерша Диденко рассказала о "приколах" на вечеринке с сухим льдом

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Скандальная российская блогерша Екатерина Диденко, потерявшая на вечеринке по случаю ее дня рождения мужа и двоих друзей, заявила, что в тот вечер ее компания просто хотела развлечься.

Такими подробностями о трагедии в московской сауне она поделилась в программе "Прямой эфир", видеоанонс которого опубликовал Telegram-канал "НеМалахов" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, девушка призналась, что она с мужем и друзьями не задумывались о последствиях веселья.

Екатерина Диденко

Екатерина Диденко

"Мы все прикалывались. Были навеселе и думали, что будет что-то интересное", – спокойно объяснила произошедшее Диденко.

При этом приглашенный эксперт в зале заявил, что эти заявления блогерши не являются окончательными. Заключение должно поставить следствие, ведь по даному делу уже возбуждено уголовное производство по статье "причинение смерти по неосторожности двум и больше лицам".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

  • Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

  • После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

  • Компания российской блогерши Екатерины Диденко, день рождение которой закончился гибелью троих людей из-за химической реакции сухого льда с водой в бассейне, и раньше увлекалась странными экспериментами.

  • Стало известно, что мужа скандальной блогерши Валентина, который погиб из-за использования сухого льда на вечеринке, предупреждали, что его использование может быть опасно.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Персона
Екатерина Диденко
Место
Россия
Теги
видео смерть
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Cachko Elena
Cachko Elena
тетя, тебе сколько лет, что б прикалываться ? три годика ? двое детей,а ума нет и не будет...
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