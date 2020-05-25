Российская блогерша Екатерина Диденко, которая в конце февраля потеряла мужа и чуть не погибла сама, провела операцию по увеличению груди.

Об этом "аптечный Ревизорро" сообщила лично в соцсетях. "Мы это сделали. По 325 мл мне установили импланты", – сообщила девушка.

За день до операции Диденко пребывала в приподнятом настроении и похвасталась встречей с друзьями, которую она назвала "проводами старых с*сек".

Ранее Диденко рассказала, что с юности мечтала об увеличении груди и даже комплексовала из-за своего размера.

Екатерина Диденко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Ее муж Валентин закупил 25 кг сухого льда для бассейна, чтобы вечеринка была эффектной. В ее разгар лед высыпали в воду, в результате чего произошла химическая реакция и люди получили отравление. Всего скончались три человека.