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25 мая • обновлено в 21:33
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Блогерша Диденко, потерявшая мужа на вечеринке с сухим льдом, увеличила грудь

4.3т
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Российская блогерша Екатерина Диденко, которая в конце февраля потеряла мужа и чуть не погибла сама, провела операцию по увеличению груди.

Об этом "аптечный Ревизорро" сообщила лично в соцсетях. "Мы это сделали. По 325 мл мне установили импланты", – сообщила девушка.

За день до операции Диденко пребывала в приподнятом настроении и похвасталась встречей с друзьями, которую она назвала "проводами старых с*сек".

Ранее Диденко рассказала, что с юности мечтала об увеличении груди и даже комплексовала из-за своего размера.

Екатерина Диденко

Екатерина Диденко

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Ее муж Валентин закупил 25 кг сухого льда для бассейна, чтобы вечеринка была эффектной. В ее разгар лед высыпали в воду, в результате чего произошла химическая реакция и люди получили отравление. Всего скончались три человека.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Екатерина Диденко
Место
Россия
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