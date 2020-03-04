Блогерша Диденко оскандалилась постом о погибшем от сухого льда муже

Российская блогерша Екатерина Диденко, на вечеринке по случаю дня рождения которой из-за сухого льда погиб ее муж и друзья, рассказала о последнем подарке от супруга.

"Подарком" Диденко назвала дату смерти мужа. Пост появился в ее Instagram.

"Еще один подарок сделал мне муж – он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 01:00. Он дотянул, я верю, специально, чтоб мне было морально легче", – написала блогерша.

После возмущенных комментариев, она добавила, что пишет в Instagram по совету психолога. Так ей становится легче.

"С ребятами, с которыми мы праздновали день рождения, мы встречаемся каждый день. Во время общения мне становится легче. Когда я одна, мне больно и я реву", – рассказала блогерша.

Блогерша Диденко оскандалилась постом о погибшем муже

Блогерша Диденко оскандалилась постом о погибшем муже

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

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