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2 апреля • обновлено в 13:23
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Блогерша Диденко назвала смерти от сухого льда в бане "случайными"

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Блогерша Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли из-за сухого льда на ее дне рождения, написала об опасности таких развлечений и резюмировала, что "им просто не повезло".

Провокативный пост появился на странице "Аптечного ревизорро" в Instagram. Она обвинила во всем продавцов.

"Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств", выдала Диденко. "Для магазинов, продающих сухой лёд, важно что? Конечно, продажи, так что рассчитывать на то, что они проведут действительно правильный расчёт, не стоит", – написала она.

Блогерша Диденко назвала смерти от сухого льда в бане "случайными"

Блогерша Диденко назвала смерти от сухого льда в бане "случайными"

Instagram Екатерины Диденко

"Ведь это тот самый сухой лёд, который используется в детских научных шоу, на праздниках, свадьбах, на сцене. Его использовали звёзды, лидеры мнений, инстаграм-блогеры, да и люди, которые не выставляют свою жизнь напоказ", – добавила девушка.

Диденко рассказала, что ее дети не раз участвовали в мероприятиях с сухим льдом. И хотя до ее вечеринке было известно уже о трех смертельных случаях, они не думали о трагических последствиях.

СУХОЙ ЛЁД🥶 . 🤷‍♀️Вы знаете, возможно, ещё не все оценили опасность сухого льда. . ❗️Ведь это тот самый сухой лёд, который используется в детских научных шоу, на праздниках, свадьбах, на сцене. Его использовали звёзды, лидеры мнений, инстаграм-блогеры, да и люди, которые не выставляют свою жизнь напоказ. . ⚠️Опасность сухого льда состоит в 2 вещах: он может вызвать ожог и/или головокружение. Но и это было известно далеко не всем. . 🚫Мои дети не раз участвовали в детских научных шоу с использованием сухого льда. Купались в этом облаке. Знаете, почему все было хорошо? Ну, везло. Концентрация углекислого газа не была опасна для жизни. . ❓А как получить опасную концентрацию? ❌А это вам даже технический специалист по продажам сухого льда не рассчитает. Нам же рассчитывали.... по фотографиям (ЗАКРЫТОГО бассейна❗️), объёму бассейна и комнаты. . 😭Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств. Для магазинов, продающих сухой лёд, важно что? 💰 Конечно, продажи, так что рассчитывать на то, что они проведут действительно правильный расчёт, не стоит. . 😰Наш трагический случай оказался 4 в истории использования сухого льда (публично известным). . 🚫Это говорит о том, что нужно 10 раз подумать, а стоит ли его теперь использовать? . 💨 Его можно сравнить, наверное, с ингаляциями над паром. Все знают, что можно получить ожог, и тем не менее при простудах очень многие его используют (хоть это неэффективно), опрокидывают кипяток на себя либо получают ожоги дыхательных путей. . 💨 Углекислый газ в норме содержится в воздухе. Сухой лёд при попадании в воду переходит из твёрдой фазы в газообразную, образуя красивое белое облако. Несколько вдохов полной грудью 100% СО2= смерть. . ❌Нам не повезло, что это был бассейн, и, потеряв сознание, 2 друзей и мой муж ушли под воду. . 🙏После нашего трагического случая я призываю всех производителей нанести на упаковку информацию о возможных СМЕРТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ игр с сухим льдом! . ПРОДОЛЖЕНИЕ В ГАЛЕРЕЕ➡️

Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили переписку погибшего мужа Диденко с магазином, который предупреждал его, что такое количество сухого льда в бассейне может привести к трагедии.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Cмертельная вечеринка Диденко с сухим льдом
Персона
Екатерина Диденко
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