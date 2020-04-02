Блогерша Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли из-за сухого льда на ее дне рождения, написала об опасности таких развлечений и резюмировала, что "им просто не повезло".

Провокативный пост появился на странице "Аптечного ревизорро" в Instagram. Она обвинила во всем продавцов.

"Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств", – выдала Диденко. "Для магазинов, продающих сухой лёд, важно что? Конечно, продажи, так что рассчитывать на то, что они проведут действительно правильный расчёт, не стоит", – написала она.

Блогерша Диденко назвала смерти от сухого льда в бане "случайными" Instagram Екатерины Диденко

"Ведь это тот самый сухой лёд, который используется в детских научных шоу, на праздниках, свадьбах, на сцене. Его использовали звёзды, лидеры мнений, инстаграм-блогеры, да и люди, которые не выставляют свою жизнь напоказ", – добавила девушка.

Диденко рассказала, что ее дети не раз участвовали в мероприятиях с сухим льдом. И хотя до ее вечеринке было известно уже о трех смертельных случаях, они не думали о трагических последствиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили переписку погибшего мужа Диденко с магазином, который предупреждал его, что такое количество сухого льда в бассейне может привести к трагедии.

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