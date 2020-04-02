Блогерша Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли из-за сухого льда на ее дне рождения, написала об опасности таких развлечений и резюмировала, что "им просто не повезло".
Провокативный пост появился на странице "Аптечного ревизорро" в Instagram. Она обвинила во всем продавцов.
"Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств", – выдала Диденко. "Для магазинов, продающих сухой лёд, важно что? Конечно, продажи, так что рассчитывать на то, что они проведут действительно правильный расчёт, не стоит", – написала она.
Блогерша Диденко назвала смерти от сухого льда в бане "случайными"
Instagram Екатерины Диденко
"Ведь это тот самый сухой лёд, который используется в детских научных шоу, на праздниках, свадьбах, на сцене. Его использовали звёзды, лидеры мнений, инстаграм-блогеры, да и люди, которые не выставляют свою жизнь напоказ", – добавила девушка.
Диденко рассказала, что ее дети не раз участвовали в мероприятиях с сухим льдом. И хотя до ее вечеринке было известно уже о трех смертельных случаях, они не думали о трагических последствиях.
СУХОЙ ЛЁД🥶 . 🤷♀️Вы знаете, возможно, ещё не все оценили опасность сухого льда. . ❗️Ведь это тот самый сухой лёд, который используется в детских научных шоу, на праздниках, свадьбах, на сцене. Его использовали звёзды, лидеры мнений, инстаграм-блогеры, да и люди, которые не выставляют свою жизнь напоказ. . ⚠️Опасность сухого льда состоит в 2 вещах: он может вызвать ожог и/или головокружение. Но и это было известно далеко не всем. . 🚫Мои дети не раз участвовали в детских научных шоу с использованием сухого льда. Купались в этом облаке. Знаете, почему все было хорошо? Ну, везло. Концентрация углекислого газа не была опасна для жизни. . ❓А как получить опасную концентрацию? ❌А это вам даже технический специалист по продажам сухого льда не рассчитает. Нам же рассчитывали.... по фотографиям (ЗАКРЫТОГО бассейна❗️), объёму бассейна и комнаты. . 😭Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств. Для магазинов, продающих сухой лёд, важно что? 💰 Конечно, продажи, так что рассчитывать на то, что они проведут действительно правильный расчёт, не стоит. . 😰Наш трагический случай оказался 4 в истории использования сухого льда (публично известным). . 🚫Это говорит о том, что нужно 10 раз подумать, а стоит ли его теперь использовать? . 💨 Его можно сравнить, наверное, с ингаляциями над паром. Все знают, что можно получить ожог, и тем не менее при простудах очень многие его используют (хоть это неэффективно), опрокидывают кипяток на себя либо получают ожоги дыхательных путей. . 💨 Углекислый газ в норме содержится в воздухе. Сухой лёд при попадании в воду переходит из твёрдой фазы в газообразную, образуя красивое белое облако. Несколько вдохов полной грудью 100% СО2= смерть. . ❌Нам не повезло, что это был бассейн, и, потеряв сознание, 2 друзей и мой муж ушли под воду. . 🙏После нашего трагического случая я призываю всех производителей нанести на упаковку информацию о возможных СМЕРТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ игр с сухим льдом! . ПРОДОЛЖЕНИЕ В ГАЛЕРЕЕ➡️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили переписку погибшего мужа Диденко с магазином, который предупреждал его, что такое количество сухого льда в бассейне может привести к трагедии.
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