Блогер рассказал страшную правду о каннибализме в сталинских концлагерях

Блогер Максим Мирович рассказал, что каннибализм был достаточно распространённым явлением в сталинских концлагерях.

Как он отметил в своем блоге на livejournal, в целом в СССР традиций каннибализма не существовало. Заниматься этим людей могли заставить только страшные обстоятельства крайнего и затяжного голода, мучений и пыток.

"Подобные обстоятельства советская власть создавала с завидной регулярностью – например, случаи каннибализма были нередкими во времена искусственно организованного советскими властями Голодомора в Украине – если в старые времена во время голода люди могли уйти на заработки в город, то во времена Голодомора 1930-х годов голодающие деревни оцеплялись войсками – чтобы никто не мог их покинуть", – отметил он.

Нечто подобное происходило и в ГУЛАГе – люди там попадали в нечеловеческие условия, в которых переставали быть людьми. В этом и заключался главный ужас этой системы – она уничтожала не только тело, но и душу, внутреннюю суть человека. Даже если заключённый выходил из лагеря живым, он уже никогда не был тем, кем был прежде.

Блогер пояснил, что в мае 1933 года из-за переполненности концлагерей в районе Томска тысячи заключённых высадили на острове Назино – высадили на крошечном и пустынном острове без пищи и инструментов. Людям приказали строить бараки, но многие были уже на пределе сил. Пытавшихся бежать расстреливала охрана, обезумевшие люди тонули в окружающих остров болотах. Через пять дней на остров привезли мешки с мукой – люди дрались за неё, уносили в прямо в ладонях, шапках и платках, и ели, смешивая с речной водой.

maxim-nm.livejournal.com

Спустя семь дней начались первые случаи каннибализма – сперва съели трупы тех, кто погиб в болотах и от пуль концлагерной охраны. Позже начали выбирать тех, кто был на грани смерти, и вот-вот готовился умереть – объясняя это тем, что "так им будет даже проще."

В Назинской трагедии выжило всего чуть более двух тысяч человек – из почти семи тысяч изначально привезенных на остров заключённых.

Другой пласт советского сталинского каннибализма касается побегов заключённых из нечеловеческих условий концлагерей – от ежедневных издевательств и постоянного страха смерти. Эти случаи были достаточно массовыми и касались сразу многих концлагерей – особенно тех, что были расположены в северных частях РСФСР – в районе Воркуты, Аркагалы, Колымы, Норильска, Трансполярной магистрали и многих других подобных мест.

"Вот как это происходило – для побега из лагеря заключенный (или, чаще, небольшая группа из 2-3 заключенных) выбирала зэка из собственных товарищей по бараку, которого тоже подбивала на побег. За глаза такого зэка называли "кабанчик", "телок", "корова", "тушёнка", "консервы" – само обилие таких слов говорит о том, что явление было массовым и распространённым в разных частях страны", – сказано в материале блогера.

Человека, назначенного "кабанчиком" обильно подкармливали той немногочисленной калорийной едой, которую удавалось достать через посылки с воли, например, сгущённым молоком. Побег предстоял длинным (обычно концлагеря находились в слабонаселенной местности), и когда у бежавшей группы заключённых заканчивались съестные припасы – они убивали откормленного "кабанчика" и ели его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото, которое иллюстрирует реальную жизнь в СССР 50-х годов. Так, на снимке запечатлена толпа, собравшаяся на открытие выставки достижений народного хозяйства в 1954 году в Москве.