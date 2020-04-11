Блогер показал всю суть "русского мира" в одном фото

Глеб Иванов Новости России 05:15, 11.04.2020

Блогер Максим Мирович опубликовал фотографию афганцев во время военных действий, начатых в регионе Советским Союзом.

На своем канале в Telegram блогер задался вопросом, зачем СССР вторгся в Афганистан и чему он хотел научить афганцев. Мирович в своем посте вспомнил нелепые вещи, которые характеризуют жизнь в Советском союзе.

"Совки, зачем вы лезли в Афганистан? Чему вы хотели научить этот гордый народ – застеклять балкон и хранить там трухлявый комод и лыжи? Трястись перед начальством и писать доносы, выбивая "очередь" на квартиру? Закатывать в банки огурцы?", – сказано в сообщении.

Telegram/ Максим Мирович
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Напомним, 25 декабря 1979 года советские войска вторглись в Афганистан. День календаря был выбран не случайно – СССР решила сделать это на Рождество, чтобы страны Запада не смогли оперативно отреагировать на советское вторжение в Афган.

Виктор Будан / ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович заявил, что все годы существования СССР народ спаивала сама советская власть, и выгодно это было лишь ей одной.

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