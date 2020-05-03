Люди в регионах России, даже со сравнительно высокими зарплатами, живут в плохих условиях и еще с советскими интерьерами.

Популярный блогер Максим Мирович для примера изучил сайты по продаже недвижимости в городе Норильск Красноярского края с населением 180 тыс. человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Интерьер квартир в российском Норильске

"Престижным норильским жильем продолжают считаться сталинки, которыми был массово застроен центр города в 50-е годы – но стоят эти квартиры совсем немного, примерно столько же, сколько стоит недвижимость в самых бедных странах Третьего мира – двухкомнатную сталинку площадью 71,8 метра можно сейчас купить за $21 000, а шикарная трехкомнатная площадью почти 100 метров стоит менее $40 000", – пишет он.

По словам Мировича, из большинства выставленных на продажу вариантов "СССР словно и не уходил".

"Подвесные пластиковые панели на потолке, "богатые" обои, коричневый линолеум с ромбиками в прихожей", – описал он одну из квартир.

Блогер добавил, что для тех, кто не хочет покупать сталинку, в Норильске есть также достаточно большой выбор хрущевок. При этом в городе не строится практически никакого нового жилья.

"Где та самая "богатая Россия", о которой периодически бодрым тоном рассказывают пропагандистские СМИ, показывая какие-то непонятно где снятые хоромы и дворцы, а также невероятно большое количество строящегося жилья – мол, жизнь налаживается, все будет только лучше и лучше", – подчеркнул Мирович.

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Как писал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.