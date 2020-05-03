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3 мая • обновлено в 22:36
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Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне. Фото

34.1т
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Люди в регионах России, даже со сравнительно высокими зарплатами, живут в плохих условиях и еще с советскими интерьерами.

Популярный блогер Максим Мирович для примера изучил сайты по продаже недвижимости в городе Норильск Красноярского края с населением 180 тыс. человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Интерьер квартир в российском Норильске

Интерьер квартир в российском Норильске

"Престижным норильским жильем продолжают считаться сталинки, которыми был массово застроен центр города в 50-е годы – но стоят эти квартиры совсем немного, примерно столько же, сколько стоит недвижимость в самых бедных странах Третьего мира – двухкомнатную сталинку площадью 71,8 метра можно сейчас купить за $21 000, а шикарная трехкомнатная площадью почти 100 метров стоит менее $40 000", – пишет он.

По словам Мировича, из большинства выставленных на продажу вариантов "СССР словно и не уходил".

"Подвесные пластиковые панели на потолке, "богатые" обои, коричневый линолеум с ромбиками в прихожей", – описал он одну из квартир.

Блогер добавил, что для тех, кто не хочет покупать сталинку, в Норильске есть также достаточно большой выбор хрущевок. При этом в городе не строится практически никакого нового жилья.

"Где та самая "богатая Россия", о которой периодически бодрым тоном рассказывают пропагандистские СМИ, показывая какие-то непонятно где снятые хоромы и дворцы, а также невероятно большое количество строящегося жилья – мол, жизнь налаживается, все будет только лучше и лучше", – подчеркнул Мирович.

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

"Где та самая богатая Россия?" Блогер показал, в каких условиях живут обычные россияне

Avito

Как писал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Норильск
Теги
бедность жилье квартира
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Комментарии на сайте не модерированы
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
На моих фото хорошо видно как Норильск сильно отстаёт от европейского города: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045769039376&lst=100045769039376%3A100045769039376%3A1588497653&sk=photos
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1
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
На расее привыкли издавна жить в го-в-не. Срусские ленивые и много пьют, вместо зарабатывания денег. В Украине хаты беленькие красивые, все покрашено, заборчики, на расее же кривые деревянные черные избы
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2
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Это уж издавна ведомо - Россия страна богатейшая, только народ в ней бедный. Загадочная страна в общем.
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3
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Spiridonov Alexandr, Народ нищий, эато других оборванцами считают.
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