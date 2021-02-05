Блогер показал снимки загадочных шаров с фотоаппарата группы Дятлова

Российский блогер-конспиролог Валентин Дегтерев показал снимки загадочных шаров на проявленной пленке из фотоаппарата, найденного на месте гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году.

Как пишет блогер на портале "Ридус", в конце февраля и начале марта 1959 года многие люди оказались свидетелями загадочных явлений природы. Эти события оказались настолько необычными, что записи о них попали в материалы уголовного дела, открытого по факту гибели экспедиции Дятлова. В частности, там есть многочисленные рассказы о так называемых "огненных" шарах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Но в материалах уголовного дела нет и единой строчки о том, что группа Игоря Дятлова тоже их наблюдала, даже сумела сфотографировать их на фотопленку, а возможно, даже, контактировала с этим необъяснимым явлением. Два таких снимка я нашел на фотопленке из архива группы Игоря Дятлова. Фотопленка была в фотоаппарате, она хорошо сохранилась и ее даже сумели проявить, а потом напечатать фотографии", – отметил Дегтерев.

По его словам, фотоснимки сделаны туристами во время, или уже после их панического бегства из общей палатки. Видно, что фотоснимки сделаны утром, или уже под самое утро.

"На фотографиях те самые шары, о которых так много говорится в материалах уголовного дела. Только их засняли, практически, над лесом. И, что невероятно, в пределах прямой видимости", – подчеркнул блогер.

Он добавил, что немного обработал фото на повышение четкости и контрастности.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день существует до сотни альтернативных гипотез гибели девятерых альпинистов.

Среди них – отравление психотропными веществами, столкновение с дикими животными, нападение охотников манси и сбежавших заключенных, операция КГБ, падение аварийной ракеты, ядерный взрыв, встреча со снежным человеком, вмешательство НЛО и различных паранормальных сил. Ни одна из этих гипотез в настоящее время не получила подтверждения.

11 июля 2020 года по результатам проверки было объявлено, что к гибели туристов привела лавина, из-за которой они вышли из палатки, а затем не смогли вернуться из-за плохой видимости и погибли от переохлаждения.

Российский поисковик Вадим Брусницын заявил, что группа Дятлова, вероятно, на момент гибели могла быть в помутненном сознании, поскольку порезанной была не только палатка, в которой они собирались ночевать, но и лыжная палка.