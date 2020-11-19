Блогер нашел "доказательства" связи гибели группы Дятлова с НЛО. Фото и видео

Российский блогер, конспиролог и уфолог Валентин Дегтерев обнаружил связь между гибелью туристов группы Дятлова и крушением неизвестного космического аппарата.

Такое предположение он сделал, изучив снимки, сделанные туристами до трагедии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Вопреки всеобщему мнению, никто эти фотопленки не изымал. Скажу больше, все фотографии с фотопленок были отпечатаны студентами УПИ. Все это было сделано по просьбе следователей. Как видите, никто и не думал делать из этого никакой секретности. Всего было шесть фотопленок и одна поврежденная фотопленка из фотоаппарата Семена Золотарева. Может быть, их было и больше, но достоверно установить это уже невозможно", – пишет блогер на сайте интернет-газеты "Ридус".

Общий план снимка с фотопленки номер 5.

Дегтерев отметил, что его внимание привлекли фотопленки 5 и 6. На первой есть снимок, сделанный в русле реки Ауспия.

"Это тот момент, когда туристы шли по маршруту в сторону высоты 1 079, той самой, которая затем станет их братской могилой", – подчеркивает он.

Крупный план снимка с фотопленки номер 5.

По словам блогера, на фото заснеженный лес, однако если присмотреться, то в левом углу виден "техногенный предмет, похожий на спускаемый аппарат космического корабля". Также в стороне он заметил "обломки" аппарата и "человека высокого роста, который, вероятно, увидел туристов и пытался подозвать их".

Предположения блогера.

Еще один снимок был сделан в лесу, но он сильно засвечен. На нем Дегтерев рассмотрел "осколки какого-то механизма и куски обшивки", а также "что-то, напоминающее голову человека с короткой прической".

Снимок с фотопленки номер 6.

"Если учесть все это, то можно предположить, что группа туристов могла стать свидетелями катастрофы непонятного аппарата, возможно космического назначения или высотного стратостата. Естественно, что все это было очень секретным, и никто не рассчитывал на то, что гражданские люди окажутся рядом с обломками такой техники. Если же там были выжившие пилоты, то туристы могли выйти с ними в контакт и стать, после этого, невольными носителями сведений государственной важности", – предположил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дегтерев рассказывал, что к гибели группы Дятлова может быть причастна местная народность манси.

Напомним, что туристы погибли в 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области.