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14 февраля • обновлено в 18:15
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
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Кто такой Патрушев, которому приписывают встречу с Зеленским и Кернесом

1.6т
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Бывший директор ФСБ и нынешний секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в последние два дня стал героем новостей и буквально взорвал информационное пространство.

В четверг, 13 февраля, журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщили, что именно Патрушев провел секретную встречу в Омане вначале января этого года с украинским президентом Владимиром Зеленским. По их словам, Зеленский для возвращения из Омана в Киев 8 января якобы использовал тот же лайнер, которым накануне в Оман прибыл Патрушев. Речь идет о чартерном самолете Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN.

Схеми

Схеми

Скриншот

Кроме этого, как утверждают журналисты, в конце декабря мэр Харькова Геннадий Кернес посещал Москву под предлогом необходимости полечить зубы. Но на самом деле, судя с расследования журналистов, он встречался там как раз с Патрушевым.

Владимир Зеленский и Николай Патрушев

Владимир Зеленский и Николай Патрушев

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина назвал враньем информацию о поездке секретаря СНБО России Патрушева в Оман. В Офисе президента Украины факт встречи Зеленского и Патрушева тоже опровергли и заявили, что подадут в суд на журналистов и будут требовать опровержений и извинений.

OBOZREVATEL рассказывает о том, кто такой Николай Патрушев и что входит в сферу его ответственности.

Николай Патрушев, 68 лет, – один из пяти высокопоставленных чиновников в Кремле, которые принимают самые важные решения внутренней и внешней политики России. Совет безопасности возглавляет с мая 2008 года. До того 9 лет руководил Федеральной службой безопасности России. Родился в Ленинграде. В органах государственной безопасности с 1974 года.

Его называют одним из самых приближенных людей к Владимиру Путину, у которого бесспорный вес среди всех российских силовиков. Он входит в т.н. партию ястребов, выступающих за агрессивную внешнюю политику России. Считает Крым российской территорией и уверен, что в Украине было выращено целое поколение, отравленное ненавистью к России и мифологией "европейских ценностей".

"Украинцы болезненно и жестко протрезвеют, и надеется, что это произойдет в ближайшее время. Независимо от дальнейшего развития событий значимость друг для друга – России и Украины – сохранится. Украина просто не сможет успешно развиваться без России, нравится это кому-то или нет", – заявил он в интервью российским СМИ в октябре 2014 года.

В 2016 году судья Высокого суда Британии Роберт Оуэн в ходе объявления результатов общественного дознания по делу Александра Литвиненко сказал, что "скорее всего, убийство одобрили лично глава ФСБ Николай Патрушев и Владимир Путин".

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"Патрушев когда-то был моим помощником, политических взглядов при мне тогда он не высказывал. Занимался текущими делами, но проявил лояльность к новому режиму. Теперь сын Патрушева при деле. В общем, эта опора на людей, которым можно доверять независимо от их политических взглядов и даже не совсем чистого прошлого, если брать Уголовный кодекс. Самое главное – это преданность руководителю, тогда все будет в порядке", – так в интервью OBOZREVATEL Патрушева характеризовал его бывший начальник по КГБ, бывший руководитель внешней разведки КГБ и генерал-майор Олег Калугин.

6 апреля 2018 года Патрушев был включен в санкционный список США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближенных к Владимиру Путину.

Женат. Старший сын Дмитрий — и.о. министрп сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Младший сын Андрей в июле 2003 года окончил Академию ФСБ России, председатель совета директоров "ЦентрКаспнефтегаза" — совместного предприятия "Газпрома" и ЛУКОЙЛа.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Николай Патрушев Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России война
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Ukraine The
Ukraine The
"сказал, что "скорее всего, убийство одобрили....".....самые весомые доказательства британского правосудия. Скорее всего = точно)
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Mega Death
Mega Death
Не того уровня Зеленский, чтоб Патрушев с ним встречался)) Клоун, исполняющий роль президента даже не понимает, о чем говорят подобные Патрушеву персоны)))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
"как утверждают журналисты")))) не смешите нацисты)))
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