Благодарность от Путина? В России засекретили похороны сгоревших заживо подводников

14 моряков-подводников, которые погибли 1 июля в результате пожара на российской атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик" в Баренцевом море, похоронят в Санкт-Петербурге тайно.

Как пишет местное издание "Фонтанка", родственники погибших решили, что дату и место похорон не будут объявлять официально. На церемонии будут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы офицеров.

Траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления РФ Андрей Картаполов.

"Лошарик" засекретили после ЧП Etcetera.media

Генерал-полковнику также поручено организовать работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших гидронавтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате "Лошарик" — это пожар в аккумуляторном отсеке.

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