За прошедшие сутки в России было выявлено 8 831 случай заболевания коронавирусом. Этот показатель даже выше суточного прироста заболевших на 1 мая, когда парад победы на Красной площади в Москве уже был отменен, а вся страна находилась на необъявленном карантине, стыдливо названном “самоизоляцией”. Но, никого данное обстоятельство не смущает, ведь уже в ближайшее время, по мановению волшебной палочки эти цифры могут резко уйти за линию горизонта.

Причиной резкого выхода России из состояния коронавирусного плато станет необходимость проведения запланированного уже на новую дату парада победы, а так же голосования по поправкам в Конституцию РФ.

И парад победы, вместе с голосованием, это, по сути, два звена одной цепи. Первый нужен для того, чтобы убедить людей в безопасности столь массовых мероприятий, а второй, для наконец-то самоудовлетворения Путина, которому коронавирус поломал всю игру.

Владимир Путин

Напомню, что по результатам подготовки к параду победы, намеченному на традиционное 9 мая, в российской армии началась масштабная эпидемия коронавируса. В условиях не только отсутствия социальной дистанции, но и современной медицины, банально необходимого количества тестов, из-за масштабных репетиций заболели тысячи российских военных, от рядовых и до высшего командного состава!

В Параде 24 июня будет задействовано 64 тыс военнослужащих, в том числе суворовцы, кадеты и даже юнармейцы. Все эти, потенциальные смертники, пройдут шеренгами в девяти городах-героях и 19-ти городах России, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и армий. Непосредственно на Красной площади будет задействовано 14 тыс военнослужащих, в том числе 800 суворовцев, кадетов и юнармейцев.

Но, на фоне столь апокалиптической картины, цифры по коронавирусу в России начинают разительно меняться. Как я выше упомянул официальную статистику по суточной заболеваемости, которой уже даже в России не верят, количество диагностированных случаев в Москве 1 998.

И это довольно странный показатель. Ведь на протяжении всего времени коронавирусной эпидемии в России именно Москва была главным эпицентром распространения COVID-19. В первую очередь это было связано с тем, что именно в Москве проживает основная масса россиян, способных себе позволить провести тест и получить квалифицированную помощь, а не слечь в местной больнице с диагнозом пневмония и успешно за трое суток отдать богу душу в подсобке для сушки белья, а не полноценной палате с ИВЛ.

Например, ровно месяц назад, в Росси было диагностировано 10 102 новых случая COVID-19 из которых только 5 712 в Москве или – более 50% от всех по России. А, что же на сегодня? Из 8 831 всего 1 998 пришлось на Москву? Это же надо как резко стали болеть в регионах, а Москва пошла на поправку!

Это яркий пример одной из манипуляций цифрами, накануне парада в столице России. А потом голосование по поправкам в Конституцию… на волне всеобщего ликования по поводу не только состоявшегося парада победы над нацизмом (хотя в России 75 лет подряд его называют фашизмом), но и коронавирусом, пройдёт строго в пределах двухнедельного инкубационного периода CОVID-19. После этого, пневмония, ОРВИ и прочие заболевания, в том числе хронические, вновь вернутся в Россию в несоизмеримых масштабах.

Но, кого это уже будет волновать, коль дело будет сделано и Путин, в этой битве с коронавирусом, таки победит. Как это обычно бывает в истории России, ценою тысяч и даже десятков тысяч жизней своих граждан, но опять же – кого это будет волновать?