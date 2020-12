До ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина осталось менее 24 часов, а информационное пространство России продолжают разрывать одно сенсационное расследование за другим, в той или иной степени раскрывающие подноготную работы спецслужб и личную жизнь первых лиц государства.

И, казалось бы, в то время как в открытый доступ поступают эксклюзивные материалы, изобличающие кулуарную жизнь российской политической элиты и спецоперации силовых структур, они не направленны однозначно против режима Путина, а являются следствием конфронтации сформировавшегося вокруг президента РФ силового пула - клановой формации. Причём именно сейчас отчётливо видно, как ставшие клановыми столпами Шойгу, Патрушев, Нарышкин и Бортников, при отчётливом ослаблении центральной власти в лице Путина, обостряют внутреннюю борьбу за больший ареал влияния, в период транзита власти.

При этом в сражении российских силовиков сейчас участвуют не столько их традиционные боевые подразделения, сколько информационные ответвления, ведущие войну именно на медийном фронте.

Например, интересы ГУ ГШ ВС РФ в информационном пространстве представляет расследовательский ресурс Михаила Ходорковского “Досье”. В свою очередь ФСБ долгое время ассоциировалось с расследованиями The Insider, создатель которого Роман Доброхотов ещё в 2014 году “засветился” во время распространения через свою площадку взломанной Центром информбезопасности ФСБ почты Владислава Суркова. Но после последних расследований The Insider (который раньше специализировался на провалах ГУ ГШ ВС РФ), касающихся провалов ФСБ - убийство Хангошвили в Берлине и отравление Навального, многие начали кивать на причастность к шалостям The Insider директора СВР РФ Нарышкина.

Однако если до недавно конфронтация российских силовых ведомств заключалась в основном в битве за финансирование, посредством взаимных сливов на уровне ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, то ослабление контроля за ситуацией в стране и в принципе, общего ослабления Путина, стали проявляться отчётливые признаки борьбы уже как внутри Лубянки, так и Лубянки с Ясенево.

И вот, на арену выходит новый проект “Проект”, наносящий удар по Нарышкину сразу после того, как уже знакомый нам The Insider отработал по конкурирующему клану ФСБ.

Теперь за всем этим действом с неподдельным вниманием следит ГУ ГШ ВС РФ, подливая немного керосина в пылающий костер своих конкурентов.

И в то время как из-под Патрушева выбивают стул, особенно на фоне отправки на пенсию его правой руки, генерала армии Сергея Смирнова, конкурент вгрызётся в Нарышкина, которого уже называют, де-факто, одним из виновников пассивности российской власти к конфликту в Нагорном Карабахе и, по сути, проигрыше Армении в нынешней войне.

Таким образом, накануне, возможно, прощальной пресс-конференции Владимира Путина, в открытый доступ было вброшено огромное количество материалов, изобличающих уже не столько коррупционные схемы самого президента и его детей, любовниц и прочих представителей семьи, но и факты обостряющейся внутренней конфронтации, вплоть до уровня предательства (продажи) национальных интересов.

Занятная у Путина выдастся пресс-конференция. Хотя, да, вещание будет из Ново-Огарёво, а в пуле приглашённых журналистов будет 200 особо избранных человек. А это значит, что никаких неожиданностей ожидать не стоит в этом вялотекущем и изобилующем напускной негой действе. Хотя, это не отменяет того факта, что транзитная зима 2020-2021 выдастся уж больно горячей.