Биограф Путина назвал его дворец "подарком от олигархов": в сети отреагировали

Соавтор биографической книги Криса Хатчинса "Путин" Александр Коробко подтвердил наличие у президента РФ дворца под Геленджиком, о котором рассказывалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, и назвал его "подарком от олигархов".

В интервью телеканалу "Царь-град" он рассказал, что те "скинулись и поднесли ему презент". По словам писателя, так они хотели выразить главе России "безмерное уважение в своем вкусе".

"Да, получилась, как бы это помягче сказать – помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему это "подарили". Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен", – сказал Коробко.

По его словам, подарок "оказался не востребован, не по вкусу, не по душе", однако "было решено, что государству в хозяйстве пригодится".

Российский политик Илья Яшин так прокомментировал заявление биографа Путина: "Проблема в том, что такой "подарок от миллиардеров" называется взяткой и преследуется по закону".

Читатели активно отреагировали на публикацию интервью с биографом Путина в Twitter "Царь-града", оставив сотни комментариев.

"Ой, держите меня семеро! Только вчера все ус*рались, что Путин не имеет к данному дворцу никакого отношения, и вдруг такие откровения! Значит, все-таки это его владения, раз он принял этот "подарок"? В чистом виде коррупция, взятка в 100 млрд, такого, по-моему, мир еще не видел!" – написала Елена )) #Д.Оруэлл"1984" #451гр. по Фаренгейту#.

"Фигасе! Заработали на рудниках и скинулись. У нас вроде подарки не должны превышать 3000 руб.", – поинтересовался Olex.

Людмила написала: "А президент России не государственная должность? Может он получать подарки? По- моему, это все регулируется соответствующими законами? Это безусловно взятка и в особо крупном размере. И к ответственности должны быть привлечены и дающие и берущие.

По мнению Игоря Февралева, "Это взятка".

"Пахана подогрели", – категорично выразился backtau.

"Ну вот и карты раскрыты! Хотя эта ситуация ещё хуже, она прямо подтверждает взятку", – высказался Денис Громов.

"Это и называется откат", – написал пользователь с ником neuelicht.

"Это прекрасно, я думаю, что можно пришить к делу", – считает Олег.

"То есть он еще не только вор, но и взяточник? Боже, лучше бы просто молчали. Такое впечатление, что они его добивают. И поделом. Ибо окружил себя людьми умом меньше себя. А сам плесень геленджикская..." – заявил Supperbraun.

"Взятка в чистом виде", – считает Алексей К.

"Вот это да, сами признались во взяточничестве в особо космическом размере. Ну привет", – написал пользователь RusKafe.

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