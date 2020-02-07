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8 февраля • обновлено в 07:39
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Били ногами: в России напали на адвоката, которая защищала украинцев

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В Грозном (Чечня, РФ) избили адвоката Марину Дубровину, которая защищала бывших украинских политзаключенных Павла Гриба и Станислава Клыха.

Также неизвестные мужчины и женщины напали на российскую журналистку Елену Милашину, передает "Новая газета".

Избиение произошло около полуночи 6 февраля около гостиницы "Континент". Отмечается, что юриста и журналистка избивали руками и ногами в основном женщины. При этом нападавшие снимали свои действия на видео.

После избиения Дубровина и Милашина обратились к правоохранителям. Управление МВД по Грозному сообщило о начале проверки по заявлению Милашиной о нападении на нее и на адвоката Дубровину.

Избитые Милашина и Дубровина

Избитые Милашина и Дубровина

twitter/govoritmsk

Отметим, что Дубровина представляла в суде Станислава Клыха, который был задержан в России якобы за участие в Первой чеченской войне. Также Дубровина была адвокатом Павла Гриба, которого в РФ обвиняли в подготовке теракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября 2019 года в Украину вернулись политзаключенные Кремля, среди которых были Клых и Гриб.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Грозный
Тег
Новости России
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sadyk alex
sadyk alex
что тут нового!?это русскии мир,в котором никогда не было свободы слова.россия-это рабская страна.была,есть,и будет.
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Пети Moщи
Пети Moщи
sadyk alex, не тебе paбy о свободе рассуждать
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2
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
"...юриста и журналистка избивали руками и ногами в основном женщины" - ну, не все в чечне уважают лесбийскую любовь
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вишневский Дмитрий, ты совсем животное. Без намека на разум. Просто такое тyпоe создание.
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