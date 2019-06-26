Били молотком и ножом: сестры Хачатурян рассказали страшные подробности убийства отца-насильника

В сети обнародовали стенограмму допроса сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, которых подозревают в жестоком убийстве собственного отца Михаила.
Расшифровка показаний девушек появилась в Telegram-канале Mash. Они рассказали о домогательствах со стороны убитого, а также подробно описали день, когда было совершено преступление.
Так, Ангелина Хачатурян призналась, что отец многократно принуждал ее к оральному и анальному сексу. Ее сестра Кристина добавила, что они обращались к мужчине только на Вы, потому что он этого требовал, и также заявила о насилии.
Сестры Хачатурян
mash.ru
Кроме того, девушки рассказали, что 27 июля 2018 года достали нож из отцовского автомобиля. Когда они вернулись в квартиру, он стал вести себя агрессивно и брызгать им в лицо перцовым баллончиком.
После этого сестры решили убить отца и разработали план преступления.
Отмечается, что когда мужчина уснул, дочери начали бить его молотком и ножом, а когда Михаил проснулся, одна из сестер распылила перцовый баллончик ему в лицо.
Сестры Хачатурян
mail.kz
Далее он попытался выбраться из квартиры, однако Ангелина не дала ему этого сделать. Она призналась, что забрала нож у Марии и ударила отца прямо в сердце. По словам девушек, для них убийство было единственным выходом из ситуации.
Сестры Хачатурян
Информатор Киев
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 июля 2018 года в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.
Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.
По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.
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