"Бил ногами, швырял, угрожал убить": епископ РПЦ загремел в грандиозный скандал

Супруга священнослужителя Красноярской митрополии Федора (Игнатия) Голинченко, который недавно был назначен епископом РПЦ, пожаловалась на насилие с его стороны, постоянные побои и угрозы убийства.

Резонансные свидетельства Ксении Голинченко могут спровоцировать грандиозный скандал в масштабах всей РПЦ ввиду новой должности ее мужа, пишет "Ридус".

Новоиспеченный епископ-тиран Игнатий Пресс-служба патриарха Кирилла

"Поднять руку на женщину для него норма. Да и ногами избить не побрезгует. И моральные унижения окружающих – тоже норма. Он священник в РПЦ, и его карьера, несмотря на нюансы, идет в гору. Теперь он будет управляющим целой епархии. Я искренне считаю, что таким людям не место в сане и тем более в главенствующей роли. Я против насилия, потому, что пережила это с ним. Я хотела бы, чтобы как можно больше людей знали о том, что насилие имеет место быть в любой среде. И такие люди учат других жить", – пожаловалась женщина в соцсетях.

В подробностях историю своей семейной жизни с супругом-тираном она изложила в петиции на сайте Change.org. Из текста документа следует, что с точки зрения государства нареченный епископ и Ксения до сих пор состоят в браке, поскольку требуемое в церкви разрешение на постриг в монашество Голинченко заставил Ксению подписать угрозами, а официально на развод, по ее словам, так и не подал.

Из биографии священнослужителя на официальном сайте РПЦ следует, что в июне ему исполнилось 30 лет. Родился Голинченко в станице Крыловской Краснодарского края в семье рабочих, сразу после окончания средней школы поступил в Екатеринодарскую духовную семинарию и стал служить в церкви иподиаконом у архиепископа Майкопского Пантелеимона (Кутового), который сейчас является митрополитом Красноярским. Монашество Игнатий принял лишь полтора года назад, в декабре 2017 года, а до этого относился к белому духовенству.

9 июля 2019 года Священный синод РПЦ избрал Игнатия епископом Енисейским, а 17 июля он прошел специальный чин наречения во епископы. По сложившейся традиции, в ближайшее время патриарх Кирилл или другие архиереи совершат над ним таинство архиерейской хиротонии (рукоположения), после чего Игнатий окончательно получит новый церковный сан.

Ксения Голинченко с мужем-тираном "Ридус"

В своем выступлении при наречении во епископа Енисейского и Лесосибирского в присутствии патриарха Игнатий назвал себя потомственным казаком и поблагодарил митрополита Пантелеимона за стремительную церковную карьеру. В качестве важнейших задач своего епископского служения он назвал работу с молодежью и подростками, а также "попечение о коренных малочисленных северных народах Эвенкийского края". О проблемах со своей женой он не упомянул.

Между тем, Ксения свидетельствует, что будущий епископ во время ссор регулярно бил и унижал ее, запрещал работать, и всячески манипулировал ее жизнью, пользуясь материальной зависимостью девушки и проживанием за несколько тысяч километров от ее родственников.

"Бил он не только руками, кулаком. В ход шли так же предметы. Но чаще всего он просто швырял меня по квартире из комнаты в комнату. Мои ноги были в ссадинах и синяках. Когда он бил руками – то выбирал места, где синяков не видно (не лицо, а голова, например. По лицу только пощечинами). К слову, мой вес никогда не превышал 40 кг, а бывший муж весил 92 кг", – рассказала женщина.

Сбежать от агрессивного мужа она решила после нескольких особенно сильных побоев и сотрясения мозга.

Ксения Голинченко с мужем-тираном "Ридус"

"И он, будучи женатым тираном, избран быть епископом РПЦ. Я считаю, что человек, склонный к абьюзивному поведению, не должен быть в сане, тем более, в сане епископа. Власть дает возможность людям с таким психотипом творить беспредел и не нести за него ответственность. Также я считаю, что рядовые священнослужители не должны терпеть подобное к себе отношение, среди них есть много хороших людей, и определенно они этого не заслужили", – сказала Ксения Голинченко.

По ее словам, несмотря на публикацию ее открытого обращения в интернете, священноначалие РПЦ упорно игнорирует изложенные в нем факты.

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