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3 февраля • обновлено в 07:24
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Бежали медики: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом

1.5т
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В российском Томске экстренно сел самолет компании "Руслайн", который вылетел из Екатеринбурга, из-за неисправности.

Об этом сообщает РИА Новости. Как стало известно, в результате аварийной посадки самолет Bombardier сломал шасси.

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На борту самолета находилось 32 пассажира.

"Видел, как спешно бежали медики и полицейские в спецтранспорт, их куда-то увезли в сторону ВПП. На взлетной полосе в темноте видно много мигалок и самолет", – рассказал очевидец.

Бежали медики: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом

Аэропорт закрыли для приема и выпуска самолетов. Все рейсы задержаны на неопределенное время. В результате ЧП никто не пострадал.

В России произошло ЧП с самолетом

В России произошло ЧП с самолетом

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в провинции Газни на востоке Афганистана 27 января разбился американский военный самолет. Все члены его экипажа – до пяти человек – погибли.

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Автор
Екатерина Луговская
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