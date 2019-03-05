Без света сотни тысяч людей: в России произошла масштабная авария. Первые фото ЧП

Во вторник, 5 марта, в Новороссийске (РФ) произошла масштабная авария на электроподстанции "Кирилловская", которая обесточила весь город.

Об этом сообщает местное издание "Наша газета". Без света остались почти 125 тысяч человек.

По мнению очевидцев, причиной произошедшего мог стать взрыв на электроподстанции. Отмечается, что в 16:30 город остался без электроэнергии, на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров, была остановлена работа крупных предприятий.

Авария в Новороссийске Наша газета

Говорит Москва

Все объекты социальной сферы были оперативно переведены на резервные источники питания. Уточнили также, что без света остались четыре муниципалитета Новороссийска — Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако, а также частично район Восточный.

Фото Тэя Ниджоу

Фото Тэя Ниджоу

Как заверил замглавы города Александр Яменсков, версия с терактом, которую распространили в сети, не соответствует действительности. Указали также на ложный характер опубликованного в соцсетях видео. Кадры, которые разместили, на самом деле были сняты в Томске в 2017 году.

Как уточняют "РИА Новости", в Минэнерго России подтвердили информацию о возгорании. Сообщается, что отключение электричества произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты. Без света на данный момент находятся около 124,6 тысячи человек и промышленные предприятия. Ведутся восстановительные работы.

На подстанции в Новороссийске не хило так рвануло. Учитывая большой частный сектор, где все завязано на электирчество, будут проблемы. pic.twitter.com/kcqoc42ML4 — Матвей Воронов (@matvoron) 5 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России, в Иркутской области, 18 января разгорелся мощный пожар на заводе по нефтепереработке.

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