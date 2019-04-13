"Без права на это": США выдвинули новое громкое обвинение против России

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она вмешалась в дела Венесуэлы без права на это.

Об этом он сказал в эфире телеканала Mega TV, передает RT. "Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались без права на это. У них нет согласия от венесуэльского народа быть там", — сказал Помпео.

По его словам, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо является должным образом избранным лидером республики.

Майк Помпео

При этом он заявил, что действующий венесуэльский президент Николас Мадуро является "бывшим лидером Венесуэлы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Российской Федерации за военную поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Москва заплатит за свои действия определенную цену.

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