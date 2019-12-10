Главная Новости
10 декабря • обновлено в 22:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Владимир Милов
Владимир Милов
Российский политик Все статьи автора

Без Лужкова Путин бы не удержался при власти

481

Первым уничтожил независимую прессу, независимые суды, независимый парламент, свободу собраний, местное самоуправление в своем городе, еще до того как это стало модным по всей России. Основал партию "Единая Россия". Был против Ельцина, но с энтузиазмом поддержал переизбрание Путина на второй и все последующие сроки - скорее всего, без его поддержки Путину сложно было бы удержаться у власти. Был категорическим противником Запада и сторонником присоединения Крыма еще до того, как это стало модным по всей России. Воровал миллиардами и построил систему воровства денег налогоплательщиков, которой попросту воспользовались его последователи. С наворованными миллиардами свалил на Запад, против которого он вроде бы публично выступал, где благополучно дожил своё и спокойно умер.

Новости
Лужков мог быть президентом России

Политических оппонентов своих на ужин не ел, как Иди Амин, конечно, но список и без этого внушительный.

Но, конечно же, "было много плохого, но кококо было много и хорошего, кококо, о мертвых или хорошо, или кококо ничего" - ох сейчас вы этого много услышите.

Ни одного хорошего слова от меня в адрес гр-на Лужкова Ю.М. не будет - думаю, вы уже поняли.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владимир Милов Владимир Милов
Персоны
Юрий Лужков Владимир Путин Борис Ельцин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Владимира Милова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги