"Дикое поле": в России вспыхнули гневом из-за плана Бессмертного по Донбассу

В России бурно отреагировали на заявление бывшего представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Романа Бессмертного, о том, что территория "Л/ДНР" должна превратиться в дикое поле.

Отрывок интервью дипломата в эфире ObozTV распространили топовые издания РФ. "Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта", – процитировали Безмертного.

В комментариях его слова вызвали волну обсуждения. Россияне озвучили угрозы в сторону Украины и огрызнулись, что Донбасс якобы никогда не вернется под контроль Киева.

Россиян разгневал план Бессмертного по "Л/ДНР"

Скриншот

Скриншот

"Укр*пия уже давно и есть то дикое поле", "Дикое поле будет от границы Луганской и Донецкой обл. до Галичины. Галичина к Польше отойдёт", "Он думает, что он бессмертный, а зря", "Глупо надеяться что Донбасс вернется в состав Украины, да и самой Украине по существу Донбасс со свободолюбивым народом совсем не нужен", "Флаг в руки и барабан на шею этому бессмертному и на передний край", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бессмертный предложил сделать "дикое поле" на Донбассе из-за невозможности заморозки конфликта. Он также назвал разведение войск "планом Кремля".

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