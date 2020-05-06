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6 мая • обновлено в 06:21
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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио Свобода Все статьи автора

"Бессмертный полк" – пародия на память. Как им не стыдно перед погибшими?

1.6т

Господи, ну как же предсказуемы все их повадки. Еще как только пошли первые сообщения про то, что они собираются проводить свой "Бессмертный полк" на балконах (то есть в 19 вечера 9 мая все выходят на свой балкон с портретом дедушки и поют песню "День победы") я сразу подумала, что с одной стороны ради бога, личное дело каждого, главное, что невозможно же вас свезти автобусами на ваш собственный балкон, а с другой стороны, я тут же подумала, что они конечно не пустят это дело на самотек. Они конечно организуют специальные дома, где специальные жильцы специально выйдут на специальные балконы, и эти гос.каналы расставят во дворах свои камеры и будут показывать это всей стране как пример массового Бессмертного полка, который проходит в любых условиях, при любом коронавирусе!

И я думала, что все это будет 9-го мая. Но я конечно не думала, что уже сейчас, 5-го числа, увижу всю эту инсценировку ровно такой, какой заранее нарисовала в своем воображении. Бельгия!

- Акция "Бессмертный полк" прошла в Брюсселе! Было принято решение выйти на балконы! - отчитывается корреспондент России-24, которой даже в голову не приходит, что она откровенно палит контору. "Принято решение". Принято решение о добровольной явке на балконы.

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе

Фейсбук Елены Рыковцевой

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе

Фейсбук Елены Рыковцевой

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе

Фейсбук Елены Рыковцевой

Ну и конечно! Специальный дом, к которому средь бела дня подгоняют камеру ВГТРК. И на балконах весь этот кукольный театр в пилотках. С лентами. Флагами. Шариками (!) Игрушечными пистолетами. И портретами ни в чем не повинных дедушек. "К нам из дома вышел наш постоянный представитель при ЕС!" - рапортует корреспондент, тем самым в лоб демонстрируя, что да, вот он, специальный русский дом, со специальными дисциплинированными русскими жителями. - Почему это мероприятие проходит 5-го, а не 9-го? - как бы сама себя спрашивает корреспондент. - А чтобы показать всем пример, Бельгия была первой! - сама же и находит правильный ответ.

Пародия на память. Как им не стыдно перед погибшими, которых они пристегнут к отчетам о своем скрепно-бюрократическом бесновании. Почему им не стыдно.

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Автор
Елена Рыковцева Елена Рыковцева
Темы
российская пропаганда Вторая мировая война
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
Источник
Источник: Facebook Олени Риковцевої
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Laptenogaya Yulia
Laptenogaya Yulia
Для репоедов и так пойдет!
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Roma Roma
Roma Roma
Просто сказочные......!
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